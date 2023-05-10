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СБУ оприлюднила докази співпраці голови Полтавського райсуду з ФСБ РФ

10 травня 2023 12:29
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
СБУ оприлюднила докази співпраці голови Полтавського райсуду з ФСБ РФ
Працівник Служби безпеки України. Фото: СБУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази співпраці з ворогом очільниці Полтавського районного суду. Посадовиця була завербована ФСБ і "зливала" окупантам інформацію про українських захисників на півдні нашої держави.

Про це повідомила СБУ.

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Колаборантка рекомендувала своєму російському куратору "кандидатури" гауляйтера Бердянська та керівників однієї із захоплених місцевих лікарень.

Співробітники СБУ викрили зловмисницю у результаті комплексних заходів у квітні цього року.

За матеріалами Служби безпеки, Вища рада правосуддя прийняла рішення про відсторонення фігурантки від займаної посади. Суд обрав їй запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, CБУ викрила голову Полтавського райсуду, яка "зливала" дані про маріупольських захисників. Посадовиця за власної ініціативи вийшла на російську спецслужбу на початку повномасштабного вторгнення РФ..

На той час вона перебувала у Бердянську, де працювала суддею у міськрайонному суді.

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