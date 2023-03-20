СБУ показала, как уничтожает оккупантов

Российские оккупанты

Россияне гибнут от ударов спецназовцев СБУ, даже убегая с позиций на бронетехнике. Сотрудники спецслужбы показали, как ликвидируют оккупантов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

СБУ ликвидирует оккупантов

На первом видео российский БТР возвращался с позиций пехоты на броне. Но в двигатель прилетел наш дрон — он остался догорать на месте поражения с остатками оккупантов.

"Такая же участь постигла и российскую БМП, также осуществлявшую перемещение пехоты. Результат — прямое попадание дрона-камикадзе и обновление ежедневного списка уничтоженной вражеской техники", — говорится в сообщении.

Напомним, что в СБУ заявили, что решение о выдаче ордера на арест путина — это важный шаг, который будет способствовать привлечению руководства россии к ответственности. Там подчеркнули, что Украина также собирает всю необходимую доказательную базу.

При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора СБУ расследует более 31 тыс. уголовных производств, касающихся военных и других преступлений рф против международного гуманитарного права, совершенных в Украине.