СБУ показала, як знищує окупантів
Росіяни гинуть від ударів спецназівців СБУ, навіть тікаючи з позицій на бронетехніці. Співробітники спецслужби показали, як ліквідують окупантів.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
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СБУ ліквідує окупантів
На першому відео російський БТР повертався з позиції піхоти на броні. Але у двигун прилетів наш дрон — він залишився догоряти на місці поразки із залишками оккупантів.
"Така ж доля спіткала і російську БМП, яка також здійснювала переміщення піхоти. Результат — пряме влучення дрона-камікадзе та оновлення щоденного списку знищеної ворожої техніки", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що в СБУ заявили, що рішення про видачу ордера на арешт путіна — це важливий крок, який сприятиме притягненню керівництва росії до відповідальності. Там наголосили, що Україна також збирає всю необхідну доказову базу.
За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора СБУ розслідує понад 31 тис. кримінальних проваджень, що стосуються військових та інших злочинів росії проти міжнародного гуманітарного права, скоєних в Україні.