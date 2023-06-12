СБУ сообщила о подозрении командиру ВС РФ за стрельбу в военнопленных из-за языка

Российские военные на танке. Фото: росСМИ

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении одному из командиров росгвардии за стрельбу в украинских пленных из-за отказа общаться на русском языке. Речь идет о начальнике группы 376 отдельного батальона оперативного назначения росгвардии Константина Юдина.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

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По данным следствия, в начале апреля 2023 года, исполняющий обязанности одного из руководителей этой воинской части, он прибыл к месту дислокации российского блокпоста во временно оккупированном Энергодаре в Запорожье. Отмечается, что на этой территории находились пленные ВСУ.

Юдин отдал приказ выстроить пленных защитников Украины для допроса. Он также требовал отвечать на русском. Один из украинских пленных ответил ему на украинском, после этого оккупант выстрелил в правую ногу украинского военного. Пленник получил огнестрельное шаровое ранение коленного сустава.

"Рашист повторил свое требование разговаривать с ним только на русском, но украинец и на этот раз отказался выполнять вражеское указание. Тогда Юдин произвел еще один выстрел близко от головы пленника, но и это не заставило украинца отвечать на русском. После этого злоумышленник отвел потерпевшего к другим пленным и пригрозил, что будет расстреливать их, когда снова услышит украинский язык", — отметили в СБУ.

Следователи Службы безопасности сообщили Юдину о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Напомним, ранее мы писали, что следователи СБУ сообщили о подозрении восьми "чиновникам" на оккупированных территориях. Среди них "министр транспорта" Крыма и гауляйтер Северодонецка. Также СБУ удалось разоблачить экс-должника расформированной милиции, который после увольнения в ноябре 2014 года стал участником террористической группировки "ЛНР". Уже в марте 2022 года он стал руководителем отдела полиции в оккупированном Новоайдаре, где подавляет движение сопротивления и насаждает нарративы кремлевского режима.

Добавим, в Харьковской области за жестокое убийство двух гражданских будут судить двух членов "народной дружины" . Двое других коллаборантов бежали в Россию.