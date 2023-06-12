СБУ повідомила про підозру командиру ЗС РФ за стрілянину у військовополонених через мову

Російські військові на танку. Фото: росЗМІ

Служба безпеки України повідомила про підозру одному із командирів росгвардії за стрілянину в українських полонених через відмову спілкуватися російською мовою. Йдеться про начальника групи 376-го окремого батальйону оперативного призначення росгвардії Костянтина Юдіна.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Читайте також:

СБУ оголосила підозру командувачу ЗС РФ

За даними слідства, на початку квітня 2023 року, виконуючи обов’язки одного з керівників цієї військової частини, він прибув до місця дислокації російського блокпосту у тимчасово окупованому Енергодарі на Запоріжжі. Зазначається, що на цій території перебували полонені ЗСУ.

Юдін віддав наказ — вишикувати полонених захисників України для допиту. Він також вимагав відповідати російською. Один із українських полонених відповів йому українською, після цього окупант вистрілив у праву ногу українського військового. Полонений отримав вогнепальне кульове поранення колінного суглоба.

"Рашист повторив свою вимогу розмовляти із ним лише російською, але українець і цього разу відмовився виконувати ворожу вказівку. Тоді Юдін здійснив ще один постріл близько від голови полоненого, але і це не змусило українця відповідати російською. Після цього зловмисник відвів потерпілого до інших полонених і пригрозив, що буде розстрілювати їх, коли знову почує українську мову", — зазначили в СБУ.

Слідчі Служби безпеки повідомили Юдіну про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Нагадаємо, раніше ми писали, що слідчі СБУ повідомили про підозру вісьмом "посадовцям" на окупованих територіях. Серед них "міністр транспорту" Криму та гауляйтер Сєвєродонецька. Також СБУ вдалося викрити експосадовця розформованої міліції, який після звільнення у листопаді 2014 року став учасником терористичного угруповання "ЛНР". Вже в березні 2022 року він став очільником "відділу поліції" в окупованому Новоайдарі, де придушує рух опору та насаджує наративи кремлівського режиму.

Додамо, у Харківській області за жорстоке вбивство двох цивільних судитимуть двох членів "народної дружини". Двоє інших колаборантів втікли до Росії.