СБУ сообщила о подозрении главе лагерей для "перевоспитания" детей на ВОТ

Сотрудник СБУ. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении главе оккупационных лагерей, в которых россияне учат детей воевать против Украины. Речь идет о кремлевском пропагандисте Дмитрии Полковникове.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram в понедельник, 6 мая.

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Так, правоохранителям удалось собрать доказательную базу еще одного военного преступника из России Дмитрия Полковникова — он навязывает кремлевский режим на временно оккупированной части территории Украины.

Он возглавляет российскую милитарную организацию "Крымпатриотцентр", которая имеет сеть "филиалов", функционирующих под видом детских лагерей на территории Крыма и левобережья Херсонщины.

В рядах этого учреждения украинским школьникам навязывают идеологию рашизма и пытаются "привить" ненависть к Украине. Также там проводят тренировки по огневой и диверсионно-разведывательной подготовке и обучают тактике ведения боя.

Подозрение Полковникову. Фото: СБУ

"Таким образом Полковников выполняет указание кремля по подготовке подрастающего поколения к войне против нашего государства", — отметили в СБУ.

Правоохранители задокументировали факт приезда россиянина в один из таких "лагерей" в Каланчакском районе Херсонщины, где он призвал детей поддерживать оккупантов. Также мужчина агитировал его в будущем вступить в подразделения войск России.

Известно, что в случае отказа проходить "перевоспитание" в учреждении детям угрожают отчислением из школ, а родителям — преследованием.

Следователи СБУ заочно сообщили Полковникову о подозрении в нарушении законов и обычаев войны и оправдывании, признании правомерным и отрицании вооруженной агрессии России против Украины.

Скриншот сообщения СБУ

Скриншот сообщения СБУ

Ранее СБУ провела обыски у главы Запорожской епархии УПЦ МП митрополита Луки Андрея Коваленко. Ему сообщили о подозрении в разжигании религиозной ненависти.

Также мы писали, что СБУ задержала агента, который шпионил за военными аэродромами ВСУ в Донецкой области и передавал полученные данные военным ЧВК "Вагнер".