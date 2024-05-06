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СБУ повідомила про підозру очільнику таборів для "перевиховання" дітей на ТОТ

6 травня 2024 14:13
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
СБУ повідомила про підозру очільнику таборів для "перевиховання" дітей на ТОТ
Співробітник СБУ. Фото: СБУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Служба безпеки України повідомила про підозру очільнику окупаційних таборів, в яких росіяни навчають дітей воювати проти України. Йдеться про кремлівського пропагандиста Дмитра Полковникова.

Про це повідомила пресслужба СБУ в Telegram у понеділок, 6 травня.

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Так, правоохоронцям вдалося зібрати доказову базу на ще одного воєнного злочинця з Росії Дмитра Полковникова — він нав’язує кремлівський режим на тимчасово окупованій частині території України.

Він очолює російську мілітарну організацію "Кримпатріотцентр", яка має розгалужену мережу "філій", що функціонують під виглядом дитячих таборів на території Криму та лівобережжя Херсонщини.

У лавах цієї установи українським школярам нав’язують ідеологію рашизму та намагаються "прищепити" ненависть до України. Також там проводять тренування з вогневої та диверсійно-розвідувальної підготовки й навчають тактиці ведення бою.

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Підозра Полковникову. Фото: СБУ

"Таким чином Полковников виконує вказівку кремля щодо підготовки підростаючого покоління до війни проти нашої держави", — зауважили в СБУ.

Правоохоронці задокументували факт приїзду росіянина до одного з таких "таборів" у Каланчацькому районі Херсонщини, де він закликав дітей підтримувати окупантів. Також чоловік агітував їх у майбутньому вступити до підрозділів військ Росії.

Відомо, що у разі відмови проходити "перевиховання" в установі дітям погрожують відрахуванням зі шкіл, а батькам — переслідуванням.

Слідчі СБУ заочно повідомили Полковникову про підозру у порушенні законів та звичаїв війни та виправдовуванні, визнанні правомірною й заперечення збройної агресії Росії проти України.

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Скриншот допису СБУ
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Скриншот допису СБУ

Раніше СБУ провела обшуки в очільника Запорізької єпархії УПЦ МП митрополита Луки Андрія Коваленка. Йому повідомили про підозру в розпалюванні релігійної ненависті.

Також ми писали, що СБУ затримала агента, який шпигував за військовими аеродромами ЗСУ на Донеччині й передавав отримані дані військовим ПВК "Вагнер".

СБУ
школи
діти
Херсонська область
окупація
підозра
війна в Україні

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