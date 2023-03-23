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СБУ сообщила о подозрении российскому куратору оккупированной Херсонской области

23 марта 2023 12:56
21e726ac-cc34-4da5-8def-c4375ffe9300 - Елена Трембецкая
СБУ сообщила о подозрении "единоросу" Игорю Кастюкевичу
21e726ac-cc34-4da5-8def-c4375ffe9300 - Елена Трембецкая

Депутату госдумы россии Игорю Кастюкевичу сообщили о подозрении. По данным СБУ он способствовал   распространению оккупационного режима в Херсонской области.

Об этом сообщают в Telegram- канале СБУ.

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Фейковый референдум

Стало известно, что депутат лично координировал организацию референдума на оккупированных украинских землях, а именно на юге нашей страны. С 23 по 28 сентября 2022 года Кастюкевич находился в Херсоне, где занимался, чтобы результаты фейковых выборов удовлетворили российское руководство. Планировалось, что по итогам так называемого референдума Херсонская область должна присоединиться к россии.

По его указаниям к рядовым херсонцам приходили вооруженные русские солдаты и заставляли их отдавать свои голоса в пользу кремля. Также единоросс активно выкладывал в сеть постановочные видео, где якобы происходила раздача гуманитарной помощи от россии.

Нардепу "единственной россии", который находится на территории россии, СБУ сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Продолжаются меры по его привлечению к ответственности за преступления против Украины.

Напомним, что все совершающие преступления против Украины будут наказаны. Это не раз повторял президент нашей страны Владимир Зеленский.

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