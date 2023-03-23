СБУ сообщила о подозрении российскому куратору оккупированной Херсонской области
Депутату госдумы россии Игорю Кастюкевичу сообщили о подозрении. По данным СБУ он способствовал распространению оккупационного режима в Херсонской области.
Об этом сообщают в Telegram- канале СБУ.
-
Стало известно, куда делась россиянка, которая "вообще не хотела уезжать из Крыма"
-
путин целенаправленно затягивает войну в Украине, — Столтенберг
-
Еще одна российская актриса обозвала Зеленского на федеральном канале страны-террориста
-
Избиение молодой пары в центре Одессы: правоохранители установили нападающих
-
Во Львов в конце апреля приедут ведущие нейрохирурги из США
-
Экс-чиновник Генштаба рассказал, как россияне будут использовать старые танки Т-54 и Т-55
-
Генерал Сырский намекнул на контрнаступление ВСУ в Бахмуте
-
Смогут ли мужчины-артисты выехать за границу: Минкульт ужесточил требования
-
Во время визита в Китай премьер Испании обсудит Украину
-
В Крыму мужчине запретили писать в интернет за правду о том, кто "восемь лет бомбил Донбасс"
Фейковый референдум
Стало известно, что депутат лично координировал организацию референдума на оккупированных украинских землях, а именно на юге нашей страны. С 23 по 28 сентября 2022 года Кастюкевич находился в Херсоне, где занимался, чтобы результаты фейковых выборов удовлетворили российское руководство. Планировалось, что по итогам так называемого референдума Херсонская область должна присоединиться к россии.
По его указаниям к рядовым херсонцам приходили вооруженные русские солдаты и заставляли их отдавать свои голоса в пользу кремля. Также единоросс активно выкладывал в сеть постановочные видео, где якобы происходила раздача гуманитарной помощи от россии.
Нардепу "единственной россии", который находится на территории россии, СБУ сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Продолжаются меры по его привлечению к ответственности за преступления против Украины.
Напомним, что все совершающие преступления против Украины будут наказаны. Это не раз повторял президент нашей страны Владимир Зеленский.