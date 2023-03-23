СБУ повідомила про підозру російському куратору окупованої Херсонщини

СБУ повідомила про підозру "єдиноросу" Ігорю Кастюкевичу

Депутату держдуми рф Ігорю Кастюкевичу повідомили про підозру. За даними СБУ він сприяв поширенню окупаційного режиму на Херсонщині.

Про це повідомляють у Telegram-каналі СБУ.

Фейковий референдум

Стало відомо, що депутат особисто координував організацію референдуму на окупованих українських землях, а саме на півдні нашої країни. З 23 по 28 вересня 2022 року Кастюкевич перебував у Херсоні, де опікувався, аби результати фейкових виборів, вдовольнили російське керівництво. Планувалось, що за підсумками так званого референдуму, Херсонщина має доєднатись до росії.

За його вказівками до пересічних херсонців приходили озброєні російські солдати та змушували їх віддавати свої голоси на користь кремля. Також єдинорос активно викладав у мережу постановочні відео, де нібито відбувалася роздача гуманітарної допомоги від росії.

Нардепу "єдиної росії", який наразі перебуває на території росії, СБУ повідомили про підозру за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України). Тривають заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти України.

Нагадаємо, що усі хто коїть злочини проти України будуть покарані. Це неодноразово повторював президент нашої країни Володимир Зеленський.

