Зеленський відреагував на чергову масовану атаку зі сторони росії

Президент України

Цієї ночі окупаційна армія рф випустила понад 20 іранських БпЛА та ракети проти цивільного населення України. Такі дії в черговий раз наголошують, що в кремлі не хочуть миру.

Так Президент Володимир Зеленський відреагував на нічні атаки окупантів.

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Український гарант написав, що кожен раз, коли хтось намагається почути слово "мир" у москві, там дається черговий злочинний наказ — атакувати мирне населення України.

Володимир Зеленський наголосив, що лише санкційний тиск та підтримка України зможуть відновити глобальний мир і стабільність.

"Повне дотримання режиму санкцій проти росії дійсно відновлює силу Статуту ООН. Глобальна єдність може відновити глобальну стабільність", — написав він.

Нагадаємо, раніше у Повітряних силах повідомляли, що протягом цієї ночі українським захисникам вдалося знищити 16 іранських дронів-камікадзе. Загалом ворог випустив з Брянської області 16 БпЛА.

Окрім того, 21 березня, російські загарбники здійснили пуски ракет з винищувачів СУ-35. Внаслідок чого є влучання в будівлю монастиря УПЦ в Одесі.