СБУ сообщила о подозрении военным РФ, расстрелявшим гражданское авто в Буче
Служба безопасности Украины установила имена еще пятерых российских солдат, причастных к массовым убийствам гражданского населения в Буче. Все они военнослужащие 98-й воздушно-десантной дивизии ВС РФ.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Расстрел гражданского автомобиля
В начале марта 2023 старший лейтенант Николай Симов приказал своим подчиненным расстрелять легковой автомобиль с мирным жителем Киева. Люди ехали по трассе вблизи поселка Здвижовка Бучанского района.
Из-за обстрела 33-летний киевлянин погиб на месте.
Человек ехал к своим знакомым, которые находились в оккупации, чтобы передать вещи первой необходимости.
Чтобы скрыть преступление, российские военные зарыли тело в ближайшем лесном массиве.
"По результатам следственных действий правоохранители установили его местонахождение, провели судебно-медицинскую экспертизу и идентифицировали личность погибшего" , — говорят следователи.
Имена военных РФ, расстрелявших авто
Российские солдаты, выполнившие жестокий приказ и расстрелявшие авто:
- сержант Илья Астахов – заместитель командира взвода;
- сержант Андрей Дворецкий – командир отделения;
- ефрейтор Руслан Харитонов – наводчик-оператор;
- рядовой Олег Бахмисов – стрелок.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили всем пятеро о подозрении по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством).
Напомним, ранее мы писали, что Служба безопасности Украины разоблачила предпринимателя в Закарпатье, который предоставил ВСУ бракованные бронежилеты на 6 млн гривен. Теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы.
Добавим, СБУ продолжает разоблачать предателей. Так, пограничнику-дезертиру, перешедшему на сторону россиян, сообщили о подозрении.