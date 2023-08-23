СБУ сообщила о подозрении военным РФ, расстрелявшим гражданское авто в Буче

Расстрелянные автомобили в Буче. Фото: google.com

Служба безопасности Украины установила имена еще пятерых российских солдат, причастных к массовым убийствам гражданского населения в Буче. Все они военнослужащие 98-й воздушно-десантной дивизии ВС РФ.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

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Расстрел гражданского автомобиля

В начале марта 2023 старший лейтенант Николай Симов приказал своим подчиненным расстрелять легковой автомобиль с мирным жителем Киева. Люди ехали по трассе вблизи поселка Здвижовка Бучанского района.

Из-за обстрела 33-летний киевлянин погиб на месте.

Человек ехал к своим знакомым, которые находились в оккупации, чтобы передать вещи первой необходимости.

Чтобы скрыть преступление, российские военные зарыли тело в ближайшем лесном массиве.

"По результатам следственных действий правоохранители установили его местонахождение, провели судебно-медицинскую экспертизу и идентифицировали личность погибшего" , — говорят следователи.

Имена военных РФ, расстрелявших авто

Российские солдаты, выполнившие жестокий приказ и расстрелявшие авто:

сержант Илья Астахов – заместитель командира взвода;

сержант Андрей Дворецкий – командир отделения;

ефрейтор Руслан Харитонов – наводчик-оператор;

рядовой Олег Бахмисов – стрелок.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили всем пятеро о подозрении по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством).

Напомним, ранее мы писали, что Служба безопасности Украины разоблачила предпринимателя в Закарпатье, который предоставил ВСУ бракованные бронежилеты на 6 млн гривен. Теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Добавим, СБУ продолжает разоблачать предателей. Так, пограничнику-дезертиру, перешедшему на сторону россиян, сообщили о подозрении.