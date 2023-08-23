СБУ повідомила про підозру військовим РФ, які розстріляли цивільне авто в Бучі
Служба безпеки України встановила імена ще пʼятьох російських солдат, які причетні до масових вбивств цивільного населення в Бучі. Всі вони є військовослужбовцями 98-ї повітряно-десантної дивізії ЗС РФ.
Про це повідомляє Служба безпеки України.
Розстріл цивільної автівки
На початку березня 2023 року старший лейтенант Микола Симов наказав своїм підлеглим розстріляти легковий автомобіль з мирним мешканцем Києва. Люди їхали трасою поблизу селища Здвижівка Бучанського району.
Через обстріл 33-річний киянин загинув на місці.
Чоловік їхав до своїх знайомих, які перебували в окупації, щоб передати речі першої необхідності.
Щоб приховати злочин, російські військові закопали тіло у найближчому лісовому масиві.
"За результатами слідчих дій правоохоронці встановили його місцезнаходження, провели судово-медичну експертизу та ідентифікували особу загиблого", — кажуть слідчі.
Імена військових РФ, які розстріляли авто
Російські солдати, які виконали жорстокий наказ та розстріляли авто:
- сержант Ілля Астахов – заступник командира взводу;
- сержант Андрій Дворецький – командир відділення;
- єфрейтор Руслан Харитонов – навідник-оператор;
- рядовий Олег Бахмісов – стрілець.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили всім п’ятьом про підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством).
Нагадаємо, раніше ми писали, що Служба безпеки України викрила підприємця на Закарпатті, який надав ЗСУ браковані бронежилети на 6 млн гривень. Тепер йому загрожує до 12 років ув'язнення.
Додамо, СБУ продовжує викривати зрадників. Так, прикордоннику-дезертиру, який перейшов на бік росіян повідомили про підозру.