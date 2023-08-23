СБУ повідомила про підозру військовим РФ, які розстріляли цивільне авто в Бучі

Розстріляні авто в Бучі. Фото: google.com

Служба безпеки України встановила імена ще пʼятьох російських солдат, які причетні до масових вбивств цивільного населення в Бучі. Всі вони є військовослужбовцями 98-ї повітряно-десантної дивізії ЗС РФ.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Читайте також:

Розстріл цивільної автівки

На початку березня 2023 року старший лейтенант Микола Симов наказав своїм підлеглим розстріляти легковий автомобіль з мирним мешканцем Києва. Люди їхали трасою поблизу селища Здвижівка Бучанського району.

Через обстріл 33-річний киянин загинув на місці.

Чоловік їхав до своїх знайомих, які перебували в окупації, щоб передати речі першої необхідності.

Щоб приховати злочин, російські військові закопали тіло у найближчому лісовому масиві.

"За результатами слідчих дій правоохоронці встановили його місцезнаходження, провели судово-медичну експертизу та ідентифікували особу загиблого", — кажуть слідчі.

Імена військових РФ, які розстріляли авто

Російські солдати, які виконали жорстокий наказ та розстріляли авто:

сержант Ілля Астахов – заступник командира взводу;

сержант Андрій Дворецький – командир відділення;

єфрейтор Руслан Харитонов – навідник-оператор;

рядовий Олег Бахмісов – стрілець.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили всім п’ятьом про підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством).

Нагадаємо, раніше ми писали, що Служба безпеки України викрила підприємця на Закарпатті, який надав ЗСУ браковані бронежилети на 6 млн гривень. Тепер йому загрожує до 12 років ув'язнення.

Додамо, СБУ продовжує викривати зрадників. Так, прикордоннику-дезертиру, який перейшов на бік росіян повідомили про підозру.