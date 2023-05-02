СБУ поймала коллаборанта, помогавшего россиянам обстреливать Славянск
В Славянске Служба безопасности Украины обнаружила коллаборанта, который шпионил за подразделениями ВСУ и НГУ. Получаемую от предателя информацию россияне использовали для обстрелов города.
Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.
Очередной задержанный предатель
В ходе стабилизационных мероприятий на территории Донецкой области Служба безопасности Украины обнаружила и задержала еще одного коллаборанта.
Им оказался безработный житель Славянска, сотрудничавший с российскими захватчиками.
Помощь в обстреле Славянска
Сотрудники СБУ узнали, что этот мужчина собирал информацию о местах базирования и перемещения в регионе подразделений ВСУ и Нацгвардии.
Полученные данные оккупанты использовали, в частности, для обстрелов Славянска.
Измена и оплата
Славянский коллаборант, как установило следствие, сотрудничал с "заместителем командира комендантского полка народной милиции ДНР".
Мужчина скрыто фиксировал места дислокации украинских военных, передавая затем эту информацию через одну из запрещенных в Украине российских соцсетей.
За свою работу на оккупантов мужчина ожидал получить как деньги, так и высокую должность в оккупационных структурах после возможного захвата Славянска.
Напомним, что в марте в соседнем Краматорске обнаружили предателя, корректировавшего российские ракетные удары по городу.