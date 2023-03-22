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У Краматорську виявили зрадника, який коригував російські ракетні удари по місту

22 березня 2023 10:25
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Краматорський агент росіян
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

В Донецькій області виявили чергового російського агента. Чоловік здавав росіянам інформацію про місця дислокації підрозділів ЗСУ у Краматорську.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

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Російський агент у Краматорську

Українські правоохоронці виявили в Краматорську колаборанта, який працював на російських загарбників.

Так, у березні поточного року, як встановило слідство, чоловік вів переписку із модератором однієї із проросійських груп у Telegram.

Ця група була створена для збирання потрібної російським окупантам інформації військового характеру.

Коригування ракетних ударів

Краматорський зрадник надсилав організаторам цієї групи інформацію про місце дислокації підрозділів Збройних сил України на території міста.

Отриману інформацію окупанти використали для завдання ракетного удару по одному із об’єктів у Краматорську.

Підозра і запобіжний захід

Затриманому зраднику було повідомлено про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення та розташування Збройних сил України (ч. 3 ст. 114-2 КК України).

Суд обрав російському агенту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що у лютому в Україні засудили до 14 років позбавлення волі чотирьох колаборантів, які коригували ракетні удари по містах Донеччини, зокрема, і по Краматорську.

Фото: Донецька обласна прокуратура

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