Отрубил голову и конечности: СБУ разоблачила оккупанта, убившего гражданского в Харьковской области
Служба безопасности установила личность еще одного российского военного преступника, совершившего умышленное убийство гражданского во время временного захвата части Харьковской области. СБУ установила его учредительные данные и все обстоятельства преступления.
Об этом сообщает Управление СБ Украины в Харьковской области.
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Военным преступником оказался 35-летний гражданин россии, военнослужащий 7-го отдельного мотострелкового полка вс рф, житель Курской области Виталий Поддубный.
Находясь в составе сухопутных подразделений агрессора, он непосредственно участвовал в захвате населенных пунктов Купянского района и города Балаклея в Харьковской области.
Установлено, что на оккупированных украинских территориях этот преступник совместно с другими оккупантами занимался поиском лиц, свободно выражающих проукраинскую позицию.
"Приехав вечером 31 июля вместе с двумя другими военнослужащими вс рф в село Безмятежное Купянского района, злоумышленник нашел руководителя местного фермерского хозяйства, которого односельчане ласково называли "Вуйком" за его патриотические настроения. Во время разговора с украинцем рашист коварно убил безоружного в голову из автомата. Затем убийца пытался скрыть следы своего преступления", — говорится в сообщении.
По данным СБУ, военный преступник отрубил от мертвого тела украинца голову и все конечности, после чего перенес тело пострадавшего в машину, на которой он приехал, облил бензином и поджег. Отрубленные части тела оккупант скрыл в другом месте, неизвестном пока.
На основании собранных материалов следователи Службы безопасности сообщили военному преступнику о подозрении по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством). Продолжаются комплексные меры по установлению его места нахождения и привлечения к ответственности за преступления против Украины.
Напомним, в Тернопольской области сотрудники СБУ задержали российского агента. Мужчина, завербованный в начале войны, собирал и передавал россиянам координаты электроподстанций.
Также мы писали, что Служба безопасности разоблачила еще одного приспешника россиян в Харькове. Злоумышленник собирал информацию о местах базирования и маршрутах перемещения подразделений ВСУ на территории города.