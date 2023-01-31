СБУ разоблачила оккупанта, убившего гражданского в Харьковской области

В настоящее время продолжаются мероприятия по выяснению местопребывания преступника

Служба безопасности установила личность еще одного российского военного преступника, совершившего умышленное убийство гражданского во время временного захвата части Харьковской области. СБУ установила его учредительные данные и все обстоятельства преступления.

Об этом сообщает Управление СБ Украины в Харьковской области.

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Военным преступником оказался 35-летний гражданин россии, военнослужащий 7-го отдельного мотострелкового полка вс рф, житель Курской области Виталий Поддубный.

Находясь в составе сухопутных подразделений агрессора, он непосредственно участвовал в захвате населенных пунктов Купянского района и города Балаклея в Харьковской области.

Установлено, что на оккупированных украинских территориях этот преступник совместно с другими оккупантами занимался поиском лиц, свободно выражающих проукраинскую позицию.

"Приехав вечером 31 июля вместе с двумя другими военнослужащими вс рф в село Безмятежное Купянского района, злоумышленник нашел руководителя местного фермерского хозяйства, которого односельчане ласково называли "Вуйком" за его патриотические настроения. Во время разговора с украинцем рашист коварно убил безоружного в голову из автомата. Затем убийца пытался скрыть следы своего преступления", — говорится в сообщении.

По данным СБУ, военный преступник отрубил от мертвого тела украинца голову и все конечности, после чего перенес тело пострадавшего в машину, на которой он приехал, облил бензином и поджег. Отрубленные части тела оккупант скрыл в другом месте, неизвестном пока.

На основании собранных материалов следователи Службы безопасности сообщили военному преступнику о подозрении по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством). Продолжаются комплексные меры по установлению его места нахождения и привлечения к ответственности за преступления против Украины.

Оккупант, убивший гражданского в Харьковской области

Напомним, в Тернопольской области сотрудники СБУ задержали российского агента. Мужчина, завербованный в начале войны, собирал и передавал россиянам координаты электроподстанций.

Также мы писали, что Служба безопасности разоблачила еще одного приспешника россиян в Харькове. Злоумышленник собирал информацию о местах базирования и маршрутах перемещения подразделений ВСУ на территории города.