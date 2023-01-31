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Отрубил голову и конечности: СБУ разоблачила оккупанта, убившего гражданского в Харьковской области

31 января 2023 12:55
vladymyr-kozyr.jpg - Владимир Козырь
СБУ разоблачила оккупанта, убившего гражданского в Харьковской области
В настоящее время продолжаются мероприятия по выяснению местопребывания преступника
vladymyr-kozyr.jpg - Владимир Козырь

Служба безопасности установила личность еще одного российского военного преступника, совершившего умышленное убийство гражданского во время временного захвата части Харьковской области. СБУ установила его учредительные данные и все обстоятельства преступления.

Об этом сообщает Управление СБ Украины в Харьковской области.

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Подробности

Военным преступником оказался 35-летний гражданин россии, военнослужащий 7-го отдельного мотострелкового полка вс рф, житель Курской области Виталий Поддубный.

Находясь в составе сухопутных подразделений агрессора, он непосредственно участвовал в захвате населенных пунктов Купянского района и города Балаклея в Харьковской области.

Установлено, что на оккупированных украинских территориях этот преступник совместно с другими оккупантами занимался поиском лиц, свободно выражающих проукраинскую позицию.

"Приехав вечером 31 июля вместе с двумя другими военнослужащими вс рф в село Безмятежное Купянского района, злоумышленник нашел руководителя местного фермерского хозяйства, которого односельчане ласково называли "Вуйком" за его патриотические настроения. Во время разговора с украинцем рашист коварно убил безоружного в голову из автомата. Затем убийца пытался скрыть следы своего преступления", — говорится в сообщении.

По данным СБУ, военный преступник отрубил от мертвого тела украинца голову и все конечности, после чего перенес тело пострадавшего в машину, на которой он приехал, облил бензином и поджег. Отрубленные части тела оккупант скрыл в другом месте, неизвестном пока.

На основании собранных материалов следователи Службы безопасности сообщили военному преступнику о подозрении по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством). Продолжаются комплексные меры по установлению его места нахождения и привлечения к ответственности за преступления против Украины.

преступник
Оккупант, убивший гражданского в Харьковской области

Напомним, в Тернопольской области сотрудники СБУ задержали российского агента. Мужчина, завербованный в начале войны, собирал и передавал россиянам координаты электроподстанций.

Также мы писали, что Служба безопасности разоблачила еще одного приспешника россиян в Харькове. Злоумышленник собирал информацию о местах базирования и маршрутах перемещения подразделений ВСУ на территории города.

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