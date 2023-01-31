Відрубав голову та кінцівки: СБУ викрила окупанта, який вбив цивільного на Харківщині
Служба безпеки встановила особу ще одного російського воєнного злочинця, який вчинив умисне вбивство цивільного під час тимчасового захоплення частини Харківської області. СБУ встановила його установчі дані та усі обставини злочину.
Про це повідомляє Управління СБ України в Харківській області.
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Воєнним злочинцем виявився 35-річний громадянин росії, військовослужбовець 7-го окремого мотострілецького полку зс рф, мешканець Курської області Віталій Піддубний.
Перебуваючи у складі сухопутних підрозділів агресора, він брав безпосередню участь у захопленні населених пунктів Куп'янського району та міста Балаклія в Харківській області.
Встановлено, що на окупованих українських територіях цей злочинець спільно з іншими окупантами займався пошуком осіб, які вільно висловлюють проукраїнську позицію.
"Приїхавши ввечері 31 липня разом з двома іншими військовослужбовцями зс рф до села Безмятежне Куп'янського району, зловмисник знайшов керівника місцевого фермерського господарства, якого односельці ласкаво називали "Вуйком" за його патріотичні настрої. Під час розмови з українцем рашист підступно вбив беззбройного чоловіка пострілом у голову
з автомата. Потім вбивця намагався приховати сліди свого злочину", — йдеться у повідомленні.
За даними СБУ, військовий злочинець відрубав від мертвого тіла українця голову та усі кінцівки, після чого переніс тіло потерпілого до автівки, на якій він приїхав, облив бензином і підпалив. Відрубані частини тіла окупант приховав в іншому місці, яке наразі невідоме.
На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили воєнному злочинцю про підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством). Тривають комплексні заходи для встановлення його місця перебування та притягнення до відповідальності за злочини проти України.
Нагадаємо, у Тернопільській області співробітники СБУ затримали російського агента. Чоловік, завербований на початку війни, збирав і передавав росіянам координати електропідстанцій.
Також ми писали, що Служба безпеки викрила ще одного поплічника росіян у Харкові. Зловмисник збирав інформацію про місця базування та маршрути переміщення підрозділів ЗСУ на території міста.