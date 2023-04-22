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СБУ установила коллаборантов, фабриковавших дела против украинцев

22 апреля 2023 14:15
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
СБУ установила коллаборантов, фабриковавших дела против украинцев
Коллаборанты, которые присоединились к МВД РФ. Фото: СБУ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Служба безопасности Украины определила личности 12 коллаборантов, присоединившихся к оккупационной организации "главное управление МВД России в Херсонской области", созданной Россией на оккупированной части Украины. Эти коллаборанты выполняли задачи, предписанные Москвой, такие как подавление движения сопротивления на оккупированной территории и распространение кремлевского режима.

Об этом сообщает СБУ.

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Кем оказались коллаборанты

Среди определенных коллаборантов была 30-летняя жительница областного центра, которая добровольно согласилась стать "следователем" в одном из "райотделов" фиктивного учреждения. На этой должности она участвовала в незаконных задержаниях и заключении местных жителей, которые выступали против оккупации. Она также занималась "серийным" фабрикованием дел против жителей оккупированных районов области, а также была причастна к грабежу личного имущества людей во время проведения "обысков" в их домах.

Кроме того, СБУ разоблачила трех бывших правоохранителей, которые поддержали российскую вооруженную агрессию и присоединились к оккупантам. Их назначили в созданный захватчиками "экспертно-криминалистический центр", который ответственен за подделку экспертиз по "уголовным делам" против украинских патриотов.

СБУ
СБУ разоблачила коллаборантов. Фото: СБУ

Следственные органы СБУ сообщили всем подозреваемым и другим фигурантам о подозрении в коллаборационной деятельности в соответствии с ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины. Однако в настоящее время злоумышленники скрываются от правосудия в захваченных районах на юге Украины.

Напомним, что глава СБУ Василий Малюк отметил, что с начала полномасштабного вторжения 24 февраля прошлого года Служба безопасности Украины разоблачила более 300 предателей. В качестве примера вспомнил задержание агента российского ГРУ в Очакове.

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