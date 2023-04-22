С начала полномасштабного вторжения СБУ задержала более 300 предателей: детали

Глава СБУ Василий Малюк. Фото: Новини.LIVE

Глава СБУ Василий Малюк отметил, что с начала полномасштабного вторжения 24 февраля прошлого года Служба безопасности Украины разоблачила более 300 предателей. В качестве примера вспомнил задержание агента российского ГРУ в Очакове.

Об этом Малюк рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

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"Мы разоблачили более 300 предателей с начала полномасштабного вторжения. Из них 9 в СБУ и 102 в силах обороны в целом. Из недавних случаев могу вспомнить то же задержание в Очакове бывшего командира одного из центров специальных операций ВСУ, который оказался агентом российского ГРУ. Он не только собирал разведданные, но и имел задачу способствовать сдаче города оккупантам. Мы вовремя его разоблачили", — отметил Василий Малюк.

Также он подчеркнул, что цель СБУ — "чтобы каждый преступник, работающий на РФ, получил заслуженное наказание".

Напомним, что СБУ задержала двух изменников из Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Они помогали россиянам во время оккупации Киевской области в феврале-марте 2022 года и подожгли пожарно-спасательную часть.

Также мы сообщали, что Служба безопасности Украины заблокировала схему вывода газовых активов Вадима Новинского из-под санкций СНБО. Сумма арестованных активов составляет более 144 млн. грн.

Добавим, что работники Службы безопасности установили личность еще одного российского оккупанта, причастного к массовым пыткам и убийствам мирных жителей в захваченных районах на юге Украины. Он отдавал приказ угонять украинских патриотов, а затем травить в газовых камерах.