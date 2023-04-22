СБУ встановила колаборантів, які фабрикували справи проти українців

Колаборанти, які приєдналися до МВС РФ. Фото: СБУ

Служба безпеки України визначила особи 12 колаборантів, які приєдналися до окупаційної організації "головне управління МВС Росії у Херсонській області", створеної Росією на окупованій частині України. Ці колаборанти виконували завдання, запропоновані Москвою, такі як придушення руху опору на окупованій території та розповсюдження кремлівського режиму.

Про це повідомляє СБУ.

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Серед певних колаборантів була 30-річна мешканка обласного центру, яка добровільно погодилася стати "слідчим" в одному із "райвідділів" фіктивної установи. На цій посаді вона брала участь у незаконних затриманнях та ув'язненні місцевих жителів, які виступали проти окупації. Вона також займалася "серійним" фабрикуванням справ проти мешканців окупованих районів області, а також причетна до пограбувань особистого майна людей під час проведення "обшуків" у їхніх будинках.

Крім того, СБУ викрила трьох колишніх правоохоронців, які підтримали російську збройну агресію та приєдналися до окупантів. Їх призначили у створений загарбниками "експертно-криміналістичний центр", який відповідальний за підробку експертиз у "кримінальних справах" проти українських патріотів.

СБУ викрила колаборантів. Фото: СБУ

Слідчі органи СБУ повідомили всіх підозрюваних та інших фігурантів про підозру у колабораційній діяльності відповідно до ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Проте наразі зловмисники ховаються від правосуддя у захоплених районах на півдні України.

Нагадаємо, що голова СБУ Василь Малюк зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого минулого року Служба безпеки України викрила понад 300 зрадників. Як приклад згадав затримання агента російського ГРУ в Очакові.