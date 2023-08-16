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СБУ арестовала агента России, который хотел пробраться в ряды ВСУ

16 августа 2023 14:00
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
СБУ арестовала агента России, который хотел пробраться в ряды ВСУ
Агент РФ в Киевской области. Фото: СБУ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Киевской области СБУ задержала коллаборанта, пытавшегося проникнуть в десантные подразделения Вооруженных сил Украины. Целью был сбор разведданных для России.

Об этом сообщает СБУ.

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Материалы следствия по делу коллаборанта 

Сообщается, что агенту РФ было поручено определить местоположение учебных центров украинской десантной службы и получить данные о численности персонала на учебных базах. После этого он намеревался отправиться на линию фронта, чтобы предоставлять информацию о геолокации украинских военных позиций и движении десантников. Однако, агенты СБУ раскрыли его планы и задержали при попытке вступления в военную службу.

"Злоумышленником оказался житель Херсона, который на период оккупации города поддержал российских захватчиков и предложил им свою помощь в войне против Украины. За это его назначили "старшим инструктором-кинологом отдела охраны" в составе оккупационной "Голопристанской исправительной колонии", — говорится в сообщении.

Согласно данным СБУ, в этот период он начал сотрудничать с российскими спецслужбами. После освобождения Херсона, ему было поручено переехать в Киевскую область и попробовать проникнуть в ряды ВСУ.

На данный момент мужчина находится под арестом, и продолжается. Ему может быть вынесен приговор до 15 лет лишения свободы.

СБУ
СБУ задержала коллаборанта. Фото: СБУ

 

СБУ
Материалы следствия СБУ. Фото: СБУ

Напомним, что во временно оккупированном Мелитопольском районе бывший гауляйтер курортного поселка Кирилловка Екатерина Уманец, как говорят в кругах оккупантов, оказалась "на подвале". Россияне задержали предательницу из-за продажи ворованного имущества.

Также сообщалось, что житель Балакии во время оккупации города помогал обслуживать компьютерную технику российским военным. Мужчине сообщили о подозрении в коллаборационизме.

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