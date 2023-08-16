СБУ арестовала агента России, который хотел пробраться в ряды ВСУ
В Киевской области СБУ задержала коллаборанта, пытавшегося проникнуть в десантные подразделения Вооруженных сил Украины. Целью был сбор разведданных для России.
Об этом сообщает СБУ.
Материалы следствия по делу коллаборанта
Сообщается, что агенту РФ было поручено определить местоположение учебных центров украинской десантной службы и получить данные о численности персонала на учебных базах. После этого он намеревался отправиться на линию фронта, чтобы предоставлять информацию о геолокации украинских военных позиций и движении десантников. Однако, агенты СБУ раскрыли его планы и задержали при попытке вступления в военную службу.
"Злоумышленником оказался житель Херсона, который на период оккупации города поддержал российских захватчиков и предложил им свою помощь в войне против Украины. За это его назначили "старшим инструктором-кинологом отдела охраны" в составе оккупационной "Голопристанской исправительной колонии", — говорится в сообщении.
Согласно данным СБУ, в этот период он начал сотрудничать с российскими спецслужбами. После освобождения Херсона, ему было поручено переехать в Киевскую область и попробовать проникнуть в ряды ВСУ.
На данный момент мужчина находится под арестом, и продолжается. Ему может быть вынесен приговор до 15 лет лишения свободы.
Напомним, что во временно оккупированном Мелитопольском районе бывший гауляйтер курортного поселка Кирилловка Екатерина Уманец, как говорят в кругах оккупантов, оказалась "на подвале". Россияне задержали предательницу из-за продажи ворованного имущества.
Также сообщалось, что житель Балакии во время оккупации города помогал обслуживать компьютерную технику российским военным. Мужчине сообщили о подозрении в коллаборационизме.