СБУ заарештувала агента Росії, який хотів пробратися до лав ЗСУ

Агент РФ у Київській області. Фото: СБУ

На Київщині СБУ затримала колаборанта, який намагався проникнути в десантні підрозділи Збройних сил України. Метою був збір розвідданих для Росії.

Про це повідомляє СБУ.

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Повідомляється, що агенту РФ було доручено визначити місце розташування навчальних центрів української десантної служби та отримати дані про чисельність персоналу на навчальних базах. Після цього він мав намір вирушити на лінію фронту, щоб надавати інформацію про геолокацію українських військових позицій та рух десантників. Проте, агенти СБУ розкрили його плани та затримали під час спроби вступу до військової служби.

"Зловмисником виявився житель Херсона, який на період окупації міста підтримав російських загарбників і запропонував їм свою допомогу у війні проти України. За це його призначили "старшим інструктором-кінологом відділу охорони" у складі окупаційної "Голопристанської виправної колонії", — йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, у цей період він почав співпрацювати із російськими спецслужбами. Після звільнення Херсона йому було доручено переїхати до Київської області та спробувати проникнути до лав ЗСУ.

На цей час чоловік перебуває під арештом, і продовжується. Йому може бути ухвалено вирок до 15 років позбавлення волі.

СБУ затримала колаборанта. Фото: СБУ

Матеріали слідства СБУ Фото: СБУ

Нагадаємо, що в тимчасово окупованому Мелітопольському районі колишній гауляйтер курортного селища Кирилівка Катерина Уманець, як кажуть у колах окупантів, виявилася "на підвалі". Росіяни затримали зрадницю через продаж викраденого майна.

Також повідомлялося, що мешканець Балакії під час окупації міста допомагав обслуговувати комп'ютерну техніку російським військовим. Чоловіку повідомили про підозру у колабораціонізмі.