СБУ приглашает присоединиться к Центру специальных операций А — как заполнить анкету

Бойцы ЦСО "А" СБУ. Фото: скриншот с видео

Служба безопасности Украины приглашает граждан присоединиться к Центру специальных операций "А". Набор объявлен по разным специализациям.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины в Telegram в субботу, 11 мая.

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Набор в ЦСО "А" СБУ

"Даже если ты гражданский без военного опыта, наши опытные командиры обеспечат качественную подготовку и лучшее применение твоих навыков для защиты страны", — говорится в сообщении.

Заполнить анкету можно по ссылке. Желающий должен выбрать направление, где может быть наиболее эффективным:

военный;

медицинский;

инженерный;

IT;

связь;

телекоммуникации;

аналитический;

логистический;

гуманитарный и другие.

Напомним, 9 мая беспилотник Службы безопасности Украины, пролетев 1 500 километров, атаковал нефтеперерабатывающий завод в российской республике Башкортостан. Под прицелом оказался НПЗ "Газпром нефтехим Салават".

Также недавно Служба безопасности Украины разоблачила сеть агентов федеральной службы безопасности России. Они готовили убийство Президента Украины Владимира Зеленского.