СБУ приглашает присоединиться к Центру специальных операций А — как заполнить анкету
Служба безопасности Украины приглашает граждан присоединиться к Центру специальных операций "А". Набор объявлен по разным специализациям.
Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины в Telegram в субботу, 11 мая.
Набор в ЦСО "А" СБУ
"Даже если ты гражданский без военного опыта, наши опытные командиры обеспечат качественную подготовку и лучшее применение твоих навыков для защиты страны", — говорится в сообщении.
Заполнить анкету можно по ссылке. Желающий должен выбрать направление, где может быть наиболее эффективным:
- военный;
- медицинский;
- инженерный;
- IT;
- связь;
- телекоммуникации;
- аналитический;
- логистический;
- гуманитарный и другие.
Напомним, 9 мая беспилотник Службы безопасности Украины, пролетев 1 500 километров, атаковал нефтеперерабатывающий завод в российской республике Башкортостан. Под прицелом оказался НПЗ "Газпром нефтехим Салават".
Также недавно Служба безопасности Украины разоблачила сеть агентов федеральной службы безопасности России. Они готовили убийство Президента Украины Владимира Зеленского.
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