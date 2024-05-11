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СБУ приглашает присоединиться к Центру специальных операций А — как заполнить анкету

11 мая 2024 13:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
СБУ приглашает присоединиться к Центру специальных операций А — как заполнить анкету
Бойцы ЦСО "А" СБУ. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Служба безопасности Украины приглашает граждан присоединиться к Центру специальных операций "А". Набор объявлен по разным специализациям.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины в Telegram в субботу, 11 мая.

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"Даже если ты гражданский без военного опыта, наши опытные командиры обеспечат качественную подготовку и лучшее применение твоих навыков для защиты страны", — говорится в сообщении.

Заполнить анкету можно по ссылке. Желающий должен выбрать направление, где может быть наиболее эффективным:

  • военный;
  • медицинский;
  • инженерный;
  • IT;
  • связь;
  • телекоммуникации;
  • аналитический;
  • логистический;
  • гуманитарный и другие.

Напомним, 9 мая беспилотник Службы безопасности Украины, пролетев 1 500 километров, атаковал нефтеперерабатывающий завод в российской республике Башкортостан. Под прицелом оказался НПЗ "Газпром нефтехим Салават".

Также недавно Служба безопасности Украины разоблачила сеть агентов федеральной службы безопасности России. Они готовили убийство Президента Украины Владимира Зеленского.

СБУ
война
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Украина

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