СБУ запрошує долучитися українців до Центру спеціальних операцій А — як заповнити анкету
Служба безпеки України запрошує громадян долучитися до Центру спеціальних операцій "А". Набір оголошено за різними спеціалізаціями.
Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України в Telegram у суботу, 11 травня.
Набір в ЦСО "А" СБУ
"Навіть якщо ти цивільний без військового досвіду, наші досвідчені командири забезпечать якісну підготовку та найкраще застосування твоїх навичок для захисту країни", — йдеться у повідомленні.
Заповнити анкету можна за посиланням. Охочий повинен обрати напрям, де може бути найбільш ефективним:
- військовий;
- медичний;
- інженерний;
- IT;
- зв'язок;
- телекомунікації;
- аналітичний;
- логістичний;
- гуманітарний та інші.
Нагадаємо, 9 травня безпілотник Служби безпеки України, пролетівши 1 500 кілометрів, атакував нафтопереробний завод у російській республіці Башкортостан. Під прицілом опинився НПЗ "Газпром нафтохім Салават".
Також нещодавно Служба безпеки України викрила мережу агентів федеральної служби безпеки Росії. Вони готували вбивство Президента України Володимира Зеленського.
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