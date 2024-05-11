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СБУ запрошує долучитися українців до Центру спеціальних операцій А — як заповнити анкету

11 травня 2024 13:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
СБУ запрошує долучитися українців до Центру спеціальних операцій А — як заповнити анкету
Бійці ЦСО "А" СБУ. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Служба безпеки України запрошує громадян долучитися до Центру спеціальних операцій "А". Набір оголошено за різними спеціалізаціями.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України в Telegram у суботу, 11 травня.

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Набір в ЦСО "А" СБУ

"Навіть якщо ти цивільний без військового досвіду, наші досвідчені командири забезпечать якісну підготовку та найкраще застосування твоїх навичок для захисту країни", — йдеться у повідомленні.

Заповнити анкету можна за посиланням. Охочий повинен обрати напрям, де може бути найбільш ефективним:

  • військовий;
  • медичний;
  • інженерний;
  • IT;
  • зв'язок;
  • телекомунікації;
  • аналітичний;
  • логістичний;
  • гуманітарний та інші. 

Нагадаємо, 9 травня безпілотник Служби безпеки України, пролетівши 1 500 кілометрів, атакував нафтопереробний завод у російській республіці Башкортостан. Під прицілом опинився НПЗ "Газпром нафтохім Салават". 

Також нещодавно Служба безпеки України викрила мережу агентів федеральної служби безпеки Росії. Вони готували вбивство Президента України Володимира Зеленського.

СБУ
війна
українці
Україна

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