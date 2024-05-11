СБУ запрошує долучитися українців до Центру спеціальних операцій А — як заповнити анкету

Бійці ЦСО "А" СБУ. Фото: скриншот з відео

Служба безпеки України запрошує громадян долучитися до Центру спеціальних операцій "А". Набір оголошено за різними спеціалізаціями.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України в Telegram у суботу, 11 травня.

Читайте також:

Набір в ЦСО "А" СБУ

"Навіть якщо ти цивільний без військового досвіду, наші досвідчені командири забезпечать якісну підготовку та найкраще застосування твоїх навичок для захисту країни", — йдеться у повідомленні.

Заповнити анкету можна за посиланням. Охочий повинен обрати напрям, де може бути найбільш ефективним:

військовий;

медичний;

інженерний;

IT;

зв'язок;

телекомунікації;

аналітичний;

логістичний;

гуманітарний та інші.

Нагадаємо, 9 травня безпілотник Служби безпеки України, пролетівши 1 500 кілометрів, атакував нафтопереробний завод у російській республіці Башкортостан. Під прицілом опинився НПЗ "Газпром нафтохім Салават".

Також нещодавно Служба безпеки України викрила мережу агентів федеральної служби безпеки Росії. Вони готували вбивство Президента України Володимира Зеленського.