СБУ задержала человека, который наводил российские ракеты на торговые центры Днепропетровщины

Коллаборант из Новомосковска "переименовывал" торговые центры в военные объекты

Служба безопасности Украины задержала очередного предателя Украины. Житель Новомосковска передавал россиянам информацию о местонахождении украинских войск.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Предатель в Новомосковске

Служба безопасности Украины задержала жителя Новомосковска, собиравшего информацию о местах дислокации подразделений Сил обороны Украины в Днепропетровской области.

Собранную информацию предатель передавал российским оккупантам.

Торговые центры - военные объекты

Известно, что коллаборант передавал россиянам координаты торговых центров, центральных площадей в городах и других мест массового скопления людей.

При этом мужчина в своих сообщениях россиянам называл указанные локации военными объектами.

Выгода коллаборанта

Житель Новомосковска стремился получить от оккупантов деньги за свои услуги.

Также ему обещали должность в оккупационной "администрации" в случае захвата региона.

Напомним, в феврале в ходе контрдиверсионных мер на юге Украины Служба безопасности разоблачила агента ФСБ. Он собирал разведданные о местах базирования и перемещения подразделений Сил обороны на территории Николаевской области.

Фото: СБУ