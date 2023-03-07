СБУ задержала человека, который наводил российские ракеты на торговые центры Днепропетровщины
Служба безопасности Украины задержала очередного предателя Украины. Житель Новомосковска передавал россиянам информацию о местонахождении украинских войск.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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Предатель в Новомосковске
Служба безопасности Украины задержала жителя Новомосковска, собиравшего информацию о местах дислокации подразделений Сил обороны Украины в Днепропетровской области.
Собранную информацию предатель передавал российским оккупантам.
Торговые центры - военные объекты
Известно, что коллаборант передавал россиянам координаты торговых центров, центральных площадей в городах и других мест массового скопления людей.
При этом мужчина в своих сообщениях россиянам называл указанные локации военными объектами.
Выгода коллаборанта
Житель Новомосковска стремился получить от оккупантов деньги за свои услуги.
Также ему обещали должность в оккупационной "администрации" в случае захвата региона.
Напомним, в феврале в ходе контрдиверсионных мер на юге Украины Служба безопасности разоблачила агента ФСБ. Он собирал разведданные о местах базирования и перемещения подразделений Сил обороны на территории Николаевской области.
Фото: СБУ