СБУ затримала чоловіка, який наводив російські ракети на торгові центри Дніпропетровщини
Служба безпеки України затримала чергового зрадника України. Мешканець Новомосковська передавав росіянам інформацію про місця розташування українських військ.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
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Зрадник у Новомосковську
Служба безпеки України затримала мешканця Новомосковська, який збирав інформацію про місця дислокації підрозділів Сил оборони України в Дніпропетровській області.
Зібрану інформацію зрадник передавав російським окупантам.
Торгові центри — військові об’єкти
Відомо, що колаборант передавав росіянам також координати торгових центрів, центральних площ у містах та інших місць масового скупчення людей.
При цьому чоловік у своїх повідомленнях росіянам називав зазначені локації військовими об’єктами.
Вигода колаборанта
Мешканець Новомосковська прагнув отримати від окупантів гроші за свої послуги.
Також йому обіцяли посаду в окупаційній "адміністрації" у випадку захоплення регіону.
Нагадаємо, у лютому в ході контрдиверсійних заходів на півдні України Служба безпеки викрила агента фсб. Він збирав розвіддані про місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони на території Миколаївської області.
Фото: СБУ