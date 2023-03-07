СБУ затримала чоловіка, який наводив російські ракети на торгові центри Дніпропетровщини

Колаборант з Новомосковська "перейменовував" торгові центри у військові об’єкти

Служба безпеки України затримала чергового зрадника України. Мешканець Новомосковська передавав росіянам інформацію про місця розташування українських військ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зрадник у Новомосковську

Служба безпеки України затримала мешканця Новомосковська, який збирав інформацію про місця дислокації підрозділів Сил оборони України в Дніпропетровській області.

Зібрану інформацію зрадник передавав російським окупантам.

Торгові центри — військові об’єкти

Відомо, що колаборант передавав росіянам також координати торгових центрів, центральних площ у містах та інших місць масового скупчення людей.

При цьому чоловік у своїх повідомленнях росіянам називав зазначені локації військовими об’єктами.

Вигода колаборанта

Мешканець Новомосковська прагнув отримати від окупантів гроші за свої послуги.

Також йому обіцяли посаду в окупаційній "адміністрації" у випадку захоплення регіону.

Нагадаємо, у лютому в ході контрдиверсійних заходів на півдні України Служба безпеки викрила агента фсб. Він збирав розвіддані про місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони на території Миколаївської області.

Фото: СБУ