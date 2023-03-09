СБУ задержала экс-директора "Антонова" Бычкова и начальника безопасности Нетесова

Обыски по месту фактического проживания и работы фигурантов

В четверг, 9 марта, Служба безопасности Украины провела обыски и вручила подозрения советнику генерального директора ГП "Антонов" (экс генеральному директору ГП "Антонов") Сергею Бычкову, заместителю начальника безопасности авиатранспортного предприятия ГП "Антонов" Нетесову и директору авиатранспортного предприятия ГП Антонов Харченко (заочно).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Что известно

По версии следствия, в январе-феврале 2022 они неоднократно отказывали Нацгвардии в сооружении инженерно-фортификационных сооружений на территории аэропорта в Гостомеле, что привело к снижению обороноспособности объекта и, как следствие, захвату стратегического для обороны столицы объекта.

Данное уголовное производство было открыто в апреле 2022 по ст. ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 114-1, ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 366 УК Украины.

По данным следствия, должностные лица ГП "Антонов" препятствовали законной деятельности ВСУ и других военных формирований (НГУ, ССО, ЦСО "А" и другие), принимавших участие в подготовке к обороне стратегического для обороны столицы объекта — Гостомельского аэродрома ГП "Антонов", что привело к захвату аэродрома, гибели и ранениям спасателей ГСЧС, повреждению и уничтожению имущества и самолетов предприятия, в том числе АН-225 "Мрія".

Обыски у подозреваемых

Правоохранители провели девять обысков по месту фактического проживания и работы фигурантов уголовного производства, а также сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 114-1 УК Украины советнику генерального директора ГП "Антонов" (бывшему генеральному директору ГП "Антонов") Бычкову С.А.; заместителю начальника — начальнику безопасности авиатранспортного предприятия ГП "Антонов" Нетосову А.А. и сообщение о подозрении заочно — директору авиатранспортного предприятия ГП "Антонов" Харченко М.Г.

Вместе с тем следственным судьей Шевченковского районного суда города Киева подозреваемым Бычкову С.А. и Нетесову О.А. избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

Напомним, российские оккупанты во время пребывания в аэропорту Гостомеля Киевской области украли запчасти из самолета "Мрія". Захватчики вырывали платы и провода.

Также недавно конструкторы "Антонова" рассказали, какой будет новая "Мрія". Новый Ан-225, который будет создан на базе недостроенного брата-близнеца "Мрії", внешне почти не будет отличаться от разрушенной "Мрії", говорят конструкторы, а вот внутри это будет новый самолет с самым современным оборудованием.

Фото: Цензор.НЕТ