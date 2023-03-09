СБУ затримала ексдиректора "Антонова" Бичкова та начальника безпеки Нетьосова

Обшуки за місцем фактичного проживання та роботи фігурантів

У четвер, 9 березня, Служба безпеки України провела обшуки та вручила підозри раднику генерального директора ДП "Антонов" (ексгенеральному директору ДП "Антонов") Сергію Бичкову, заступнику начальника безпеки авіатранспортного підприємства ДП "Антонов" Нетьосову та директору авіатранспортного підприємства ДП Антонов" Харченку (заочно).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Що відомо

За версією слідства, у січні-лютому 2022 року вони неодноразово відмовляли Нацгвардії у спорудженні інженерно-фортифікаційних споруд на території летовища у Гостомелі, що призвело до зниження обороноздатності об'єкта та, як наслідок, захоплення стратегічного для оборони столиці об'єкта.

Це кримінальне провадження було відкрито у квітні 2022 року за ст. ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 114-1, ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 366 КК України.

За даними слідства, службові особи ДП "Антонов" перешкоджали законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань (НГУ, ССО, ЦСО "А" та інші), які брали участь у підготовці до оборони стратегічного для оборони столиці об'єкта — Гостомельського аеродрому ДП "Антонов", що призвело до захоплення аеродрому, загибелі та поранень рятувальників ДСНС, пошкодження та знищення майна та літаків підприємства, у тому числі АН-225 "Мрія".

Обшуки у підозрюваних

Правоохоронці провели дев'ять обшуків за місцем фактичного проживання та роботи фігурантів кримінального провадження, а також повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 114-1 КК України раднику генерального директора ДП "Антонов" (колишньому генеральному директору ДП "Антонов") Бичкову С.А.; заступнику начальника — начальнику безпеки авіатранспортного підприємства ДП "Антонов" Нетьосову О.О. та повідомлення про підозру заочно — директору авіатранспортного підприємства ДП "Антонов" Харченку М.Г.

Разом з тим, слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва підозрюваним Бичкову С.А. та Нетьосову О.О. обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб без права внесення застави.

Нагадаємо, російські окупанти під час перебування в аеропорту Гостомеля Київської області вкрали запчастини з літака "Мрія". Загарбники повиривали плати та дроти.

Також нещодавно конструктори "Антонова" розповіли, якою буде нова "Мрія". Новий Ан-225, який буде створено на базі недобудованого брата-близнюка "Мрії", зовні майже не відрізнятиметься від зруйнованої "Мрії", кажуть конструктори, а от усередині це буде геть новий літак із найсучаснішим обладнанням.

Фото: Цензор.НЕТ