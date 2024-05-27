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СБУ сорвала планы украинских офицеров-предателей убить Буданова, — The Times

27 мая 2024 14:29
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
СБУ сорвала планы завербованных украинских офицеров ликвидировать Буданова
Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: УНИАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Служба безопасности Украины сорвала планы высокопоставленных украинских офицеров-предателей убить главу Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Кортеж главы украинской разведки должен был быть атакован во время ракетно-дроновой атаки.

Об этом информирует газета The Times.

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По информации американских журнаилистов, российские агенты (вероятнее всего, из ГРУ) смогли попасть в службу безопасности президента Владимира Зеленского, чтобы убить главу ГУР. Его смерть должна наступить во время скоординированной ракетно-дроновой атаки на его кортеж.

"Если увидите колонну с черным Toyota Land Cruiser и черным микроавтобусом — сообщите их координаты", — говорится из исследованного приказа, попавшего в руки медийщиков.

Как стало известно американским журналистам, это произошло 4 мая.

"Россияне хотели запустить баллистическую ракету по этим координатам, пока оператор беспилотника находился в своем укрытии, после чего он должен был запустить беспилотник, снять последствия атаки и добить всех выживших", — заявил высокопоставленный офицер украинской контрразведки на правах анонимности.

Однако издание отмечает, что несколько месяцев СБУ наблюдала за разработчиками плана убийства. Ими оказались два полковника по управлению государственной охраны. В результате действий контрразведки СБУ план был сорван, а подозреваемых задержали.

Напомним, что российские силовики уже давно объявили Кирилла Буданова "законной целью для ликвидации", о чем ранее намекал директор ФСБ Александр Бортников.

В то же время сам глава ГУР заявил, что российская армия может атаковать Сумскую область после неудачного наступления на севере Харьковской области.

СБУ
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Украина
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Кирилл Буданов
ГУР

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