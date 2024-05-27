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СБУ зірвала плани українських офіцерів-зрадників вбити Буданова, — The Times

27 травня 2024 14:29
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
СБУ зірвала плани завербованих українських офіцерів ліквідувати Буданова
Глава ГУР Кирило Буданов. Фото: УНІАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Служба безпеки України зірвала плани високопоставлених українських офіцерів-зрадників вбити очільника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова. Кортеж глави української розвідки мав бути атакований під час ракетно-дронової атаки.

Про це інформує газета The Times.

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За інформацією американських журнаілістів, російські агенти (наймовірніше, з ГРУ) змогли потрапити до служби безпеки президента Володимира Зеленського, щоб убити голову ГУР. Його смерть мала настати під час скоординованої ракетно-дронової атаки на його кортеж.

"Щойно побачите колону з чорним Toyota Land Cruiser і чорним мікроавтобусом — повідомте їх координати", — йдеться з дослідженого наказу, який потрапив до рук медійників.

Як стало відомо американським журналістам, це трапилося 4 травня.

"Росіяни хотіли запустити балістичну ракету за цими координатами, доки оператор безпілотника перебував у своєму укритті, після чого він мав запустити безпілотник, зняти наслідки атаки та добити всіх, хто вижив", — заявив високопоставлений офіцер української контррозвідки на правах анонімності.

Проте видання зазначає, що впродовж кількох місяців СБУ спостерігала за розробниками плану вбивства. Ними виявилися двоє полковників з управління державної охорони. У результаті дій контррозвідки СБУ, план було зірвано, а підозрюваних затримали.

Нагадаємо, що російські силовики вже давно оголосили Кирила Буданова "законною ціллю для ліквідації", про що натякав дитректор ФСБ Олександр Бортніков.

Водночас сам глава ГУР заявив, що російська армія може атакувати Сумську область після невдалого наступу на півночі Харківської області.

СБУ
вбивство
Україна
замах
Кирило Буданов
ГУР

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