Скільки разів Росія хотіла вбити Буданова

Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов. Фото: В'ячеслав Ратинський/Reuters

У Головному управлінні розвідки підрахували: Росія наманалася вбити керівника ГУР Кирила Буданова понад 10 разів. Цілили навіть ракетами.

Про це головний розвідник України розповів в інтерв'ю The Washington Post.

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Буданов насолоджується небезпекою, — журналіст The Washington Post

За словами очільника ГУР, російська армія двічі била ракетами по його штабу на "Острові". А у 2023, після підриву незаконного Кримського мосту, московський суд видав ордер на арешт Буданова. Тоді керівника української розвідки оголосили підозрюваним у знищенні переправи. Був замах і на дружину Кирила Буданова. У листопаді минулого року стало відомо, що жінку отруїли важкими металами.

Журналіст, який розмовляв з начальником ГУР МОУ, Девід Ігнатіус зауважив: "Буданов не виглядає збентеженим. У всякому разі, він, здається, насолоджується небезпекою. Деякі друзі хвилюються, що він може бути безрозсудним".

Нагадаємо, у розмові із The Washington Post Кирило Буданов також заявив, коли Росія може почати великий наступ в Україні.

Також начальник ГУР Міноборони України повідомив про можливі напрямки, на яких можуть просуватися російські окупанти влітку цього року.