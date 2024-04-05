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СБУ уничтожила не менее шести самолетов на аэродроме Морозовск в России

5 апреля 2024 11:14
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
СБУ уничтожила не менее шести самолетов на аэродроме Морозовск в России
Бомбардировщики Су-34 стоят на аэродроме Морозовска. Иллюстративное фото: Wikimedia Commons
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Служба безопасности вместе с военными и Силами обороны провела атаку на аэродром Морозовск в Ростовской области РФ в пятницу ночью, 5 апреля. Было уничтожено не менее шести самолетов.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на источники в СБУ.

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В СБУ рассказали, что атаку на аэродром Морозовск провела спецслужба вместе с военными и силами обороны. В результате уничтожены, по меньшей, мере шесть самолетов.

Как известно, на этом аэродроме базировались фронтовые бомбардировщики Су-24, Су-24М, Су-34 — именно такие самолеты Россия использует для того, чтобы сбрасывать КАБы по позициям ВСУ и прифронтовым украинским городам.

Результаты совместной спецоперации впечатляют — уничтожены по меньшей мере шесть военных самолетов РФ, а еще восемь получили существенные повреждения. Кроме техники, около 20 военных оккупационных армий РФ стали "200" или "300".

"Это важная спецоперация, которая значительно сократит боевой потенциал рашистов", — проинформировал источник.

Добавим, что ранее Осинт-аналитик опубликовал спутниковые снимки аэродрома в Морозовске датированные вчерашним днем, 4 апреля. На них можно насчитать 26 самолетов Су-34 и 3 Су-30/35.

  • СБУ уничтожила не менее шести самолетов на аэродроме Морозовск в России - фото 1
    Спутниковые снимки с еародрома в Ростовской области 4 апреля. Фото: twitter/MT_Anderson
  • СБУ уничтожила не менее шести самолетов на аэродроме Морозовск в России - фото 2
    Спутниковые снимки с еародрома в Ростовской области 4 апреля. Фото: twitter/MT_Anderson
  • СБУ уничтожила не менее шести самолетов на аэродроме Морозовск в России - фото 3
    Спутниковые снимки с еародрома в Ростовской области 4 апреля. Фото: twitter/MT_Anderson
  • СБУ уничтожила не менее шести самолетов на аэродроме Морозовск в России - фото 4
    Спутниковые снимки с еародрома в Ростовской области 4 апреля. Фото: twitter/MT_Anderson
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Напомним, в общем, ночью 5 апреля в России раздавались взрывы сразу в трех регионах. Россияне заявляли об атаке дронов в Ростовской области, в Ейске и в Энгельсе.

А 3 апреля в российском Ростове-на-Дону произошел серьезный пожар на зерновом терминале, который сопровождался громкими взрывами. Что стало причиной пожара, пока неизвестно.

СБУ
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