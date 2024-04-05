СБУ знищила щонайменше шість літаків на аеродромі Морозовськ в Росії

Бомбардувальники Су-34 стоять на аеродромі Морозовська. Ілюстративне фото: Wikimedia Commons

Служба безпеки разом з військовими та Силами оборони провела атаку на аеродром Морозовськ в Ростовській області РФ у п'ятницю вночі, 5 квітня. Було знищено щонайменше шість літаків.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на джерела в СБУ.

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Атака на аеродром в Ростовській області 5 квітня

В СБУ розповіли, що атаку на аеродром Морозовськ провела спецслужба разом з військовими та Силами оборони. В результаті знищено щонайменше шість літаків.

Як відомо, на цьому аеродромі базувалися фронтові бомбардувальники Су-27 та Су-34 — саме такі літаки Росія використовує для того, щоб скидати КАБи по позиціях ЗСУ і прифронтових українських містах.

Результати спільної спецоперації вражають — знищено щонайменше шість військових літаків РФ, а ще вісім зазнали суттєвих пошкоджень. Окрім техніки, близько 20 військових окупаційної армії РФ стали "200" чи "300".

"Це важлива спецоперація, яка значно скоротить бойовий потенціал рашистів", — проінформувало джерело.

Додамо, що раніше Осінт-аналітик опублікував супутникові знімки аеродрому у Морозовську датовані вчорашнім днем, 4 квітня. На них можна нарахувати 26 літаків Су-34 та 3 Су-30/35.

Супутникові знімки аеродрому у Морозовську 4 квітня. Фото: twitter/MT_Anderson

Супутникові знімки аеродрому у Морозовську 4 квітня. Фото: twitter/MT_Anderson

Супутникові знімки аеродрому у Морозовську 4 квітня. Фото: twitter/MT_Anderson

Супутникові знімки аеродрому у Морозовську 4 квітня. Фото: twitter/MT_Anderson 1 / 4

Нагадаємо, загалом, уночі 5 квітня в Росії лунали вибухи одразу у трьох регіонах. Росіяни заявляли про атаку дронів в Ростовській області, в Єйську та в Енгельсі.

А 3 квітня у російському Ростові-на-Дону сталася серйозна пожежа на зерновому терміналі, яка супроводжувалася гучними вибухами. Що стало причиною пожежі, наразі невідомо.