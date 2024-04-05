В Росії цієї ночі лунали вибухи у трьох регіонах — що було під прицілом

Вибух у Бєлгороді. Архівне фото: росЗМІ

Уночі 5 квітня в Росії лунали вибухи одразу у трьох регіонах. Росіяни заявляють про атаку дронів в Ростовській області, в Єйську та в Енгельсі.

Про це повідомляють росЗМІ та низка українських Telegram-каналів.

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Вибухи в Росії уночі 5 квітня

Цієї ночі вибухи лунали у Ростовській області. Моніторингові канали зазначають, що ударом опинився аеродром з авіацією в Морозовську, на якому базується 559-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк, у складі якого три ескадрильї винищувачів Су-34. Саме з них окупанти запускають КАБи по українських населених пунктах.

Пропагандистські канали заявили, що в Морозовському районі їхнє ППО "знищило близько 40 повітряних цілей.

"Унаслідок атаки було пошкоджено електропідстанцію, без світла залишилися десятки житлових будинків. Наразі тривають роботи з відновлення енергопостачання. Інформації про постраждалих поки що не було", — пишуть росіяни.

Крім того, в РФ стверджують, що близько десяти вибухів пролунало над Єйськом у Краснодарському краї. Там розташований військовий аеродром окупантів. Як пише прокремлівський канал SHOT, над містом активно протягом ночі працювала російська ППО. За словами очевидців, усе почалося близько 03:00.

"Крім гучних "хлопків" також було чути звук автоматних черг у районі місцевого аеродрому та Військового містечка", — пише канал.

Росіяни бідкаються на вибухи в Єйську. Фото: t.me/Crimeanwind

Однак це не усі "сюрпризи". Гучно було й в Енгельсі (Саратовська область РФ). Скоріше за все, вдарили по аеродрому.

Нагадаємо, 3 квітня у російському Ростові-на-Дону сталася серйозна пожежа на зерновому терміналі, яка супроводжувалася гучними вибухами. Що стало причиною пожежі, наразі невідомо.

День перед цим невідомі безпілотники атакували в російському Татарстані завод дронів, де виготовляли "шахеди". Після удару на підприємстві одразу спалахнула масштабна пожежа.

Незадовго в СБУ та ГУР розповіли, що провели спільну операцію та уразили нафтопереробний завод у російському Татарстані 2 квітня.