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В Росії цієї ночі лунали вибухи у трьох регіонах — що було під прицілом

5 квітня 2024 08:11
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
В Росії цієї ночі лунали вибухи у трьох регіонах — що було під прицілом
Вибух у Бєлгороді. Архівне фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Уночі 5 квітня в Росії лунали вибухи одразу у трьох регіонах. Росіяни заявляють про атаку дронів в Ростовській області, в Єйську та в Енгельсі.

Про це повідомляють росЗМІ та низка українських Telegram-каналів. 

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Вибухи в Росії уночі 5 квітня

Цієї ночі вибухи лунали у Ростовській області. Моніторингові канали зазначають, що ударом опинився аеродром з авіацією в Морозовську, на якому базується 559-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк, у складі якого три ескадрильї винищувачів Су-34. Саме з них окупанти запускають КАБи по українських населених пунктах. 

Пропагандистські канали заявили, що в Морозовському районі їхнє ППО "знищило близько 40 повітряних цілей. 

"Унаслідок атаки було пошкоджено електропідстанцію, без світла залишилися десятки житлових будинків. Наразі тривають роботи з відновлення енергопостачання. Інформації про постраждалих поки що не було", — пишуть росіяни. 

Крім того, в РФ стверджують, що близько десяти вибухів пролунало над Єйськом у Краснодарському краї. Там розташований військовий аеродром окупантів. Як пише прокремлівський канал SHOT, над містом активно протягом ночі працювала російська ППО. За словами очевидців, усе почалося близько 03:00.

"Крім гучних "хлопків" також було чути звук автоматних черг у районі місцевого аеродрому та Військового містечка", — пише канал.

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Росіяни бідкаються на вибухи в Єйську. Фото: t.me/Crimeanwind 

Однак це не усі "сюрпризи". Гучно було й в Енгельсі (Саратовська область РФ). Скоріше за все, вдарили по аеродрому. 

Нагадаємо, 3 квітня у російському Ростові-на-Дону сталася серйозна пожежа на зерновому терміналі, яка супроводжувалася гучними вибухами. Що стало причиною пожежі, наразі невідомо. 

День перед цим невідомі безпілотники атакували в російському Татарстані завод дронів, де виготовляли "шахеди". Після удару на підприємстві одразу спалахнула масштабна пожежа. 

Незадовго в СБУ та ГУР розповіли, що провели спільну операцію та уразили нафтопереробний завод у російському Татарстані 2 квітня. 

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