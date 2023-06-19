Секретарь СНБО Данилов уверяет, что контрнаступление идет четко по плану

Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: УНИАН

Секретарь СНБО Алексей Данилов уверяет, что контрнаступление Вооруженных сил Украины происходит четко по плану. О нем знает ограниченный круг лиц.

Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

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Секретарь СНБО отметил, что к украинскому контрнаступлению было очень много внимания и ожиданий. Но, по мнению Данилова, мгновенных результатов ждать не стоит.

"Все ждали, что это происходит мгновенно, за день, за две, за неделю. Имейте в виду все идет по плану, четко, который был разработан, который был утвержден. Отклонений от плана нет", — заявил Данилов.

Также он в очередной раз отметил, что о деталях плана контрнаступления знает ограниченный круг лиц.

"Если вы думаете, что через день за два, через неделю все закончится, есть такое понятие как тактика и стратегия. Мы верим в наши Вооруженные силы и в то, что украинское войско непобедимо. И так обязательно будет", — добавил секретарь СНБО Украины.

Напомним, по убеждению министра обороны Украины Алексея Резникова, повторить успех Харьковского контрнаступления будет сложно. И ждать быстрого развития событий, как того хочется украинцам, не стоит.

Ведь сейчас совсем другая линия фронта, рельеф и погодные условия. К тому же, как считает Резников, у россиян была возможность подготовиться.