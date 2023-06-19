Секретар РНБО Данілов запевняє, що контрнаступ йде чітко за планом

Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: УНІАН

Секретар РНБО Олексій Данілов запевняє, що контрнаступ Збройних сил України відбувається чітко за планом. Про нього знає обмежене коло осіб.

Про це він заявив в ефірі одного з українських телеканалів.

Читайте також:

Контрнаступ ЗСУ

Секретар РНБО зауважив, що до українського контрнаступу було дуже багато уваги та очікувань. Але, на переконання Данілова, миттєвих результатів чекати не варто.

"Всі чекали, що це відбуваєттся миттєво, за день, за два, за тиждень. Майте на увазі все йде за планом, чітко, який був розроблений, який був затверджений. Відхилень від плану немає", — заявив Данілов.

Також він вкотре зазначив, що про деталі плану контрнаступу знає обмежене коло осіб.

"Якщо ви думаєте, що за день за два, за тиждень все закінчиться, є таке поняття як тактика і стратегія. Ми віримо в наші Збройні сили і в те, що українське військо непереможне. І так обов'язково буде", — додав секретар РНБО України.

Нагадаємо, на переконання міністра оборони України Олексія Резнікова, повторити успіх Харківського контрнаступу буде складно. І чекати на швидкий розвиток подій, як того хочеться українцям, не варто.

Адже зараз зовсім інша лінія фронту, рельєф і погодні умови. До того ж, як вважає Резніков, росіяни мали можливість підготуватися.