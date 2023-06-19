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Резніков пояснив, чому уповільнився контрнаступ ЗСУ

19 червня 2023 22:49
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Резніков пояснив, чому уповільнився контрнаступ ЗСУ
Міністр оборони України Олексій Резніков. Фото: Facebook
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Контрнаступ українських військ не буде таким швидким, як це було під Харковом. Таку думку висловив міністр оборони України Олексій Резніков. Він прокоментував майбутні дії ЗСУ на фронті.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков розповів в інтерв'ю "Настоящее время".

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На переконання міністра оборони України Олексія Резнікова, повторити успіх Харківського контрнаступу буде складно. І чекати на швидкий розвиток подій, як того хочеться українцям не варто.

Адже зараз зовсім інша лінія фронту, рельєф і погодні умови. До того ж, як вважає Резніков, росіяни мали можливість підготуватися. 

"Зараз неможливо очікувати, що все станеться так само швидко, як було з Харковом. Тому що лінія фронту зовсім інша, і рельєф, і погодні умови. Плюс росіяни мали можливість підготуватися. Там густина мінних полів неймовірна. А на відміну від росіян українці бережуть життя своїх солдатів", — сказав міністр.

Також він заявив, що РФ не шкодує своїх воїнів. Використовує як гарматне м'ясо.  

"Вони використовують тактику м'ясорубки та перемелюють свій ресурс. Наприклад, під Бахмутом, за нашими оцінками, за вісім місяців "нападу" на Бахмут вони поклали тисяч 60 людей убитими та пораненими. Це шалені втрати. Так, в основному це колишні ув'язнені, ресурс, який їм не шкода", — заявив Резніков.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський заявив, що 19 червня обговорювалися питання контрнаступу України. На засіданні доповідали командувачі та командири безпосередньо з напрямків боїв.

Також, як повідомив глава держави, розглянули підготовку та забезпечення технікою нових бригад Національної гвардії та наших прикордонників.

Глава держави переконаний, що синьо-жовті кольори будуть на всьому нашому півдні та на всьому нашому сході. 

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