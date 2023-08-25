Секретарь СНБО Украины прокомментировал смерть Пригожина

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. Фото: СНБО

Российский диктатор Владимир Путин теряет сегодня уже управляемость своей страны, поэтому прибегает к таким решениям, чтобы убрать своих конкурентов.

Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью "Радио Свобода".

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Комментируя авиакатастрофу с самолетом Евгения Пригожина, Данилов сказал, что не нужно торопить события и стоит подождать, пока все уляжется и остынет.

"Не надо трогать, когда что-то такое жаркое. А надо дождаться, когда оно немного застынет. И будем понимать все происходившие события. Я могу сказать, что и тот марш, который происходил, не мог происходить без поддержки силовых структур Российской Федерации (мятеж Пригожина)", — сказал секретарь СНБО.

Он также добавил, что Пригожин не был безумным человеком, чтобы он сам решил устроить этот марш. Те люди, которые давали ему указания двигаться на Москву, они остановили его. Более того, все происходящее будет еще иметь последствия. Это не окончание всех этих вещей, которые будут происходить в России.

"В России, скорее всего, начался транзит власти. Мы видим, что Путин теряет сегодня уже управляемость своей страны. И там в ближайшее время будет происходить очень много интересных событий", — подытожил Данилов.

Кроме того, он порекомендовал Западу обращать на это внимание и готовиться.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не имеет никакого отношения к ликвидации Евгения Пригожина. Однако эта ситуация может послужить интересам нашего государства

Также мы писали, что в ISW рассказали, что точная причина авиакатастрофы самолета Евгения Пригожина остается непонятной, поскольку американские и российские источники дали разные объяснения. В общем, версий существует множество.