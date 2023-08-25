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Секретар РНБО України прокоментував смерть Пригожина

25 серпня 2023 08:28
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Секретар РНБО України прокоментував смерть Пригожина
Секретар РНБО України Олексій Данілов. Фото: РНБО
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російський диктатор Володимир Путін втрачає сьогодні вже керованість своєї країни, тому вдається до таких рішень, аби "прибрати" своїх конкурентів. 

Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю "Радіо Свобода"

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Коментуючи авіакатастрофу з літаком Євгена Пригожина, Данілов сказав, що не потрібно квапити події і варто зачекати, поки все "вляжеться" та "охолоне".

"Не треба чіпати, коли щось таке спекотне. А треба дочекатися, коли воно трошечки захолоне. І будемо розуміти всі події, які відбувалися. Я можу сказати, що і той марш, який відбувався, не міг відбуватися без підтримки силових структур Російської Федерації (заколот Пригожина)", — сказав секретар РНБО.

Він також додав, що Пригожин не був божевільною людиною, щоб він сам вирішив влаштувати той марш. Ті люди, які давали йому вказівки рухатися на Москву, вони і його зупинили. Щобільше, все те, що відбувається, буде ще мати наслідки. Це не закінчення всіх цих речей, які будуть відбуватися на Росії.

"У Росії, скоріш за все, розпочався транзит влади. Ми бачимо, що Путін втрачає сьогодні вже керованість своєї країни. І там найближчим часом буде відбуватися дуже багато цікавих подій", — підсумував Данілов. 

Окрім того, він порекомендував Заходу звертати на це увагу і готуватися.  

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не має жодного відношення до ліквідації Євгенія Пригожина. Однак ця ситуація може послужити інтересам нашої держави

Також ми писали, що в ISW розповіли, що точна причина авіакатастрофи літака Євгена Пригожина залишається незрозумілою, оскільки американські та російські джерела надали різні пояснення. Загалом, версій існує безліч. 

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