Смерть Пригожина: аналітики ISW розповіли, які версії побутують у РФ

Боєць ПВК "Вагнера" запалює свічку біля меморіалу Євгена Пригожина. Фото: REUTERS

Точна причина авіакатастрофи літака Євгена Пригожина залишається незрозумілою, оскільки американські та російські джерела надали різні пояснення. Загалом, версій існує безліч

Про це розповіли в Інституті вивчення війни (ISW).

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Американські офіційні особи надали різні попередні непідтверджені пояснення авіакатастрофи: ракети "земля-повітря", бомба на борту літака або інша диверсія. Проте прессекретар Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер заявив, що наразі не має жодних ознак того, що саме ракета "земля-повітря" збила літак Пригожина.

Що стосується російських відомств та ЗМІ, то близькі джерела до Слідчого комітету Росії, заявили, що немає підстав вважати, що літак Пригожина був збитий в результаті теракту і це нещасний випадок. Російський інформаційний простір здебільшого продовжував спекулювати про потенційні причини катастрофи, включаючи механічну несправність, диверсію, ракети класу "земля-повітря" та ракети "повітря-повітря", але інформація від російських офіційних осіб відсутня.

Аналітики розповідають, що деякі джерела стверджували, що російська влада розслідує можливість встановлення вибухового пристрою на крилі або шасі, а одне інсайдерське джерело стверджувало, що російська влада розслідує винну особистого пілота Пригожина.

Водночас багато афілійованих з "Вагнером" каналів намагалися мінімізувати ці спекуляції, закликаючи інформаційний простір дочекатися, поки підтверджені джерела "Вагнера" опублікують офіційну інформацію.

Нагадаємо, літак Пригожина припинив передавати дані про своє місце розташування о 18:11 за місцевим часом 23 серпня. Причиною цього могли бути глушіння в цьому районі. При цьому борт продовжував передавати інші дані протягом 9 хвилин.

Згодом літак упав, і всі десять людей, які були на борту, загинули, в тому числі і Євген Пригожин.

Його найманці одразу записали відео з погрозами для російського диктатора Володимира Путіна і звинуватили його у смерті свого ватажка.