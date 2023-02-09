Стало известно, что случилось под Красной Горой

Подразделения врага удалось выбить высокой ценой

Подразделениям украинских Сил обороны удалось нанести поражение и выбить врага с позиций в районе Красной Горы. При этом обе стороны понесли существенные потери.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан I ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.

"У нас возникли проблемы с Красной Горой", — сказал Селезнев.

По его словам, местное командование решило провести ротацию подразделений — регулярные бригады заменили ТРО.

Как отметил Селезнев, россияне об этом узнали и атаковали.

Владислав Селезнев

"В результате мы понесли потери, отошли, контратаковали, россиян побили сильно. Но потери у нас большие. Между тем сейчас трудно сказать, чья Красная Гора — наша или россиян", — заметил военный эксперт.

Какое положение дел на Донбассе

Город Бахмут остается под контролем Украины, в целом держится вся линия разграничения, подразделения ВСУ выдерживают давление врага. Сложная ситуация сейчас наблюдается в Угледаре, где вражеская 155-я бригада морской пехоты пошла в наступление, однако понесла немалые потери.

По данным Генерального штаба ВСУ, российские оккупационные войска продолжают наступление на Донбассе и на востоке Харьковской области. Но в районе Бахмута подразделения вооруженных сил россии и группировки ППК "Вагнер" не взаимодействуют между собой.

Владимир путин хочет захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей. Но реальных предпосылок для такого успеха нет, оккупационная армия не восстановила свою боевую мощь.

Российские войска возобновили инициативу в Украине и начали очередное большое наступление в Луганской области. Однако украинские силы не позволяют им получить значительные успехи.

Отмечается, что темп российских операций вдоль линии Сватово-Кременная на западе Луганской области заметно вырос в течение последней недели. Российские источники широко сообщают, что войска россии атакуют украинские оборонные рубежи и незначительно продвигаются вдоль границы Харьков — Луганская область, в частности к северо-западу от Сватово возле Купянска и к западу от Кременной.

Фото: Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/REUTERS