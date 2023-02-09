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Селезньов озвучив проблему в бойових діях під Красною Горою

9 лютого 2023 15:29
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Стало відомо, що трапилося під Красною Горою
Підрозділи ворога вдалося вибити високою ціною
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Підрозділам українських Сил оборони вдалося нанести ураження і вибити ворога з позицій в районі Красної Гори. При цьому обидві сторони зазнали суттєвих втрат.

Про це в коментарі Новини.LIVE повідомив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов. 

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"У нас виникли проблеми на Красній Горі", — сказав Селезньов.

За його словами, тамтешнє командування вирішило провести ротацію підрозділів —  регулярні бригади замінили на ТРО.

Як зазначив Селезньов, росіяни про це дізналися й атакували.

Владислав Селезньов
Владислав Селезньов

"У результаті ми зазнали втрат, відійшли, контратакували, росіян побили сильно. Але втрати у нас великі. Між тим наразі важко сказати, чия Красна Гора — наша, чи росіян", — зауважив військовий експерт.

Який стан справ на Донбасі

Місто Бахмут залишається під контролем України, загалом тримається вся лінія розмежування, підрозділи ЗСУ витримують натиск ворога. Складна ситуація наразі спостерігається у Вугледарі, де ворожа 155-та бригада морської піхоти пішла в наступ, однак зазнала чималих втрат.

За даними Генерального штабу ЗСУ, російські окупаційні війська продовжують наступ на Донбасі та сході Харківської області. Але в районі Бахмута підрозділи збройних сил рф та угруповання ПВК "Вагнер" не взаємодіють між собою.

Володимир путін хоче захопити усю територію Донецької та Луганської областей. Але реальних передумов для такого успіху немає, окупаційна армія не відновила свою бойову потужність.

Російські війська відновили ініціативу в Україні та почали черговий великий наступ у Луганській області. Однак українські сили не дають їм отримати значні успіхи. 

Зазначається, що темп російських операцій вздовж лінії Сватове — Кремінна на заході Луганської області помітно зріс протягом останнього тижня. Російські джерела широко повідомляють, що війська рф атакують українські оборонні рубежі та незначно просуваються вздовж кордону Харків — Луганська область, зокрема на північний захід від Сватового біля Куп’янська та на захід від Кремінної.

Фото: Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/REUTERS

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