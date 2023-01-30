Стали известно слабые стороны американского "Абрамса"

Танки являются одной из главных составляющих наступательного оружия

Тяжелые танки "Абрамс", которые Соединенные Штаты передают Украине в рамках военно-технической помощи, станут весомой помощью в наступательных операциях. Между тем, эти машины имеют некоторые нюансы, которые могут в определенной мере на время повлиять на украинские боевые операции.

Такое мнение в комментарии Новини.LIVE сообщил военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан I ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.

"Абрамсы", конечно, очень существенно усилят наше положение на фронте. Но у них есть и определенные недостатки: у них очень сложная, дорогая логистика. Также они нуждаются в высококачественном топливе в большом количестве, потому что там стоят мощные газотурбинные двигатели, которые буквально съедают это горючее", — сказал Селезнев.

Владислав Селезнев

К тому же, добавил он, нужно решать вопрос, как их ремонтировать и приводить в порядок.

"Таким образом, вопрос технического обслуживания этих машин пока открыт. Потому что на территории Европейского континента пока нет такого достаточного количества мощностей и специалистов, чтобы это делать", — отметил военный.

В то же время он подчеркнул: "Танки — это оружие наступления. Конечно, мы получим определенное преимущество. Но когда это будет трансформировано и реализовано в конкретные боевые действия, мы узнаем только постфактум, потому что это государственная тайна — время, силы, средства и направление действий атаки".

Кто даст Украине "Абрамсы"

В Белом доме 25 января президент США Джо Байден выступил с речью. Он объявил о предоставлении Украине 31 танка Abrams.

По словам Джо Байдена, он принял решение о предоставлении Украине танков после рекомендаций главы Пентагона Ллойда Остина.

В то же время, как отметила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, Соединенные Штаты не успеют отправить танки M1 Abrams в Украину к вероятному весеннему наступлению Сил обороны. Проблема в том, что нужно больше времени, чтобы украинские военные могли пройти обучение по эксплуатации этих танков.

При этом американские чиновники еще раз подчеркивают, что не вводят отдельных ограничений на использование "Абрамсов" в Крыму, если Киев примет решение использовать их на территории полуострова.

Фото: defense.gov