Стали известно слабые стороны американского "Абрамса"

Селезнев нашел изъяны в американских "Абрамсах"
Тяжелые танки "Абрамс", которые Соединенные Штаты передают Украине в рамках военно-технической помощи, станут весомой помощью в наступательных операциях. Между тем, эти машины имеют некоторые нюансы, которые могут в определенной мере на время повлиять на украинские боевые операции.
Такое мнение в комментарии Новини.LIVE сообщил военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан I ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.
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"Абрамсы", конечно, очень существенно усилят наше положение на фронте. Но у них есть и определенные недостатки: у них очень сложная, дорогая логистика. Также они нуждаются в высококачественном топливе в большом количестве, потому что там стоят мощные газотурбинные двигатели, которые буквально съедают это горючее", — сказал Селезнев.
К тому же, добавил он, нужно решать вопрос, как их ремонтировать и приводить в порядок.
"Таким образом, вопрос технического обслуживания этих машин пока открыт. Потому что на территории Европейского континента пока нет такого достаточного количества мощностей и специалистов, чтобы это делать", — отметил военный.
В то же время он подчеркнул: "Танки — это оружие наступления. Конечно, мы получим определенное преимущество. Но когда это будет трансформировано и реализовано в конкретные боевые действия, мы узнаем только постфактум, потому что это государственная тайна — время, силы, средства и направление действий атаки".
Кто даст Украине "Абрамсы"
В Белом доме 25 января президент США Джо Байден выступил с речью. Он объявил о предоставлении Украине 31 танка Abrams.
По словам Джо Байдена, он принял решение о предоставлении Украине танков после рекомендаций главы Пентагона Ллойда Остина.
В то же время, как отметила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, Соединенные Штаты не успеют отправить танки M1 Abrams в Украину к вероятному весеннему наступлению Сил обороны. Проблема в том, что нужно больше времени, чтобы украинские военные могли пройти обучение по эксплуатации этих танков.
При этом американские чиновники еще раз подчеркивают, что не вводят отдельных ограничений на использование "Абрамсов" в Крыму, если Киев примет решение использовать их на территории полуострова.
Фото: defense.gov