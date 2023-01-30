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Селезньов знайшов вади в американських "Абрамсах"

30 січня 2023 10:31
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Сталі відомо слабкі сторони американського "Абрамса"
Танки є однією з головних складових наступальної зброї
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Важкі танки "Абрамс", які Сполучені Штати передають Україні в рамках військово-технічної допомоги, стануть великою допомогою в наступальних операціях. Між тим, ці машини мають і деякі нюанси, котрі можуть певною мірою на деякий час стати на заваді українським бойовим операціям.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE повідомив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов.

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"Абрамси", звичайно, дуже суттєво посилять наше положення на фронті. Але вони мають і певні недоліки: у них дуже складна, вартісна логістика. Також вони потребують високоякісного пального у великій кількості, бо там стоять потужні газотурбінні двигуни, які буквально з'їдають це пальне", — сказав Селезньов.

Владислав Селезньов
Владислав Селезньов

До того ж, додав він, треба вирішувати питання, в який спосіб їх ремонтувати і приводити до ладу.

"Тому питання технічного обслуговування цих машин наразі відкрите. Тому що на території Європейського континенту наразі не має такої достатньої кількості потужностей і фахівців, щоб це робити", — зазначив військовий.

Водночас він наголосив: "Танки — це зброя наступу. Звісно, що ми отримаємо певну перевагу. Але коли це буде трансформовано та реалізовано в конкретні бойові дії, ми дізнаємося тільки постфактум, бо то є державна таємниця — час, сили, засоби та напрямок дій атак".

Хто дасть Україні "Абрамси"

У Білому домі 25 січня президент США Джо Байден виступив з промовою. Він оголосив про надання Україні 31 танка Abrams.

За словами Джо Байдена, він ухвалив рішення про надання Україні танків після рекомендацій очільника Пентагону Ллойда Остіна.

Водночас, як зазначила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд, Сполучені Штати не встигнуть відправити танки M1 Abrams в Україну до ймовірного весняного наступу Сил оборони. Проблема в тому, що потрібно більше часу, щоб українські військові могли пройти навчання для експлуатації цих танків.

При цьому американські чиновники ще раз наголошують, що не вводять окремих обмежень на використання "Абрамсів" у Криму, якщо Київ ухвалить рішення використати їх на території півострова.

Фото: defense.gov

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