Современные лодки Sentinel 830R RHIB, характеристики, цена

Лодка Sentinel 830R RHIB, именно такую технику получат ВСУ. Фото: пресс-служба компании Sentinel Boats

Украине помогают не только страны Европейского Союза и США. На днях Австралия объявила о новом пакете помощи в размере 100 миллионов долларов. Частью этого пакета являются современные надувные лодки с жестким корпусом Sentinel 830R RHIB. Все, что известно об этой австралийской морской технике, читайте в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Австралийская помощь

Австралия стала одной из стран, которые начали оказывать финансовую и материальную помощь Украине уже в первые дни полномасштабной российско-украинской войны. Уже 1 марта 2022 года премьер-министр австралийского правительства Скотт Моррисон сделал официальное заявление о помощи нашей стране, подвергшейся масштабному вторжению со стороны Российской Федерации.

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Первый пакет помощи от Австралии не стал последним. Эта страна, имеющая тесные связи с нашими ключевыми западными партнерами — Соединенными Штатами Америки и Великобританией, — продолжила оказывать не только финансовую, но и военную помощь, которая продолжается и сегодня.

Так, в мае австралийское правительство объявило о новой партии военной техники — общим объемом 100 миллионов долларов. Одной из ключевых составляющих этой партии является техника компании Sentinel 830R RHIB. Что получит Украина от австралийцев и где эту технику смогут использовать Силы обороны Украины?

Лодки для рек и морей

Компания Sentinel Boats занимается изготовлением и ремонтом разнообразной водной техники. В частности, и такой, которая может быть использована для ведения боевых действий. Силы обороны Украины получат от австралийцев партию современных надувных лодок с жестким корпусом Sentinel 830R RHIB.

Как пояснили в австралийской компании, эти лодки являются одними из самых удобных средств как для проведения маневренных операций на речных пространствах (что актуально для подразделений Сил обороны Украины, которые держат плацдарм на левобережье Днепра в районе села Крынки), так и для работы в открытом море.

Речь идет о возможности высадки на борт кораблей или даже для проведения десантных операций на морском побережье. Здесь можно предположить, что в перспективе эта австралийская техника будет использована при освобождении Крымского полуострова, если этот процесс будет включать не только сухопутную операцию, но и морской десант.

Визит украинского посла Мирошниченко

Для того чтобы проверить качество австралийских лодок 830R RHIB, в компанию Sentinel Boats с визитом прибыл посол Украины в этой стране Василий Мирошниченко. Мирошниченко посетил промышленные мощности компании, где производится изготовление лодок для нужд Вооруженных сил Украины. Завод компании Sentinel Boats расположен в городе Хобарт на острове Тасмания.

Мирошниченко сделал несколько заявлений по поводу важности австралийских лодок для ВСУ. Посол объяснил, зачем эта техника нужна Силами обороны Украине. "Эти лодки будут использоваться подразделениями специальных операций для выполнения различных амфибийных миссий и задач", — подчеркнул украинский дипломат.

Василий Мирошниченко, ознакомившись с образцами продукции компании Sentinel Boats, отметил: "Эти лодки быстрые, долговечные и будут очень удобны и полезны для всего, что нам нужно".

30 лет успешной работы

В свою очередь, генеральный директор компании Sentinel Boats Джордж МакГуайр подчеркнул, что их продукция, вероятно, будет использоваться не только в речных операциях, но и на открытом море. 830R RHIB, по словам МакГуайра, являются мобильными, быстро разворачиваются, что обеспечивает высокую оперативную готовность, а также нуждается в минимальном обслуживании.

Продукция австралийских производителей рассчитана не только на нынешнюю войну, но и на использование украинскими войсками в дальнейшем — настолько надежны эти лодки. По словам Джорджа МакГуайра, подтверждением тому является тот факт, что первая лодка, изготовленная компанией Sentinel Boats, до сих пор работает в коммерческой сфере — и имеет рабочее состояние после почти 30 лет ежедневного использования.

Достоинствами лодок 830R RHIB являются прочность и ударопрочность, а также высокая стабильность на воде и хорошие вибрационные свойства. В компании заявили, что все это вместе будет означать высокий уровень безопасности и в то же время низкий уровень усталости экипажа.

Солидарность с народом Украины

Кроме того, несмотря на то, что корпус лодки состоит из алюминиевых деталей, он имеет серьезную устойчивость к контакту с водой, что также подтверждено работой продукции компании в коммерческой сфере. Это преимущество должно обеспечить успешное долголетнее использование украинскими войсками.

"Для нас большая честь получить признание нашего мастерства и надежности на международном уровне, а также возможность продемонстрировать солидарность с украинским народом", — подчеркнул на встрече с послом Мирошниченко гендиректор компании Sentinel Boats.

На сегодняшний день вся партия изготавливается на заводе компании в Хобарте, поэтому Вооруженные силы Украины получат новейшие образцы лодок. Точная дата передачи этой морской техники украинской армии неизвестна, но австралийцы обещают, что лодки попадут в Украину уже в ближайшие месяцы.