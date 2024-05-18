Сучасні човни Sentinel 830R RHIB, характеристики, ціна

Човен Sentinel 830R RHIB, саме таку техніку отримають ЗСУ. Фото: пресслужба компанії Sentinel Boats

Україні допомагають не тільки країни Європейського Союзу та Сполучені Штати Америки. Днями Австралія оголосила про новий пакет допомоги розміром 100 мільйонів доларів. Частиною цього пакету є сучасні надувні човни з жорстким корпусом Sentinel 830R RHIB. Все, що відомо про цю австралійську морську техніку — читайте у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

Австралійська допомога

Австралія стала однією із тих країн, які почали надавати фінансову та матеріальну допомогу Україні уже в перші дні повномасштабної російсько-української війни. Уже 1 березня 2022 року прем'єр-міністр австралійського уряду Скотт Моррісон зробив офіційну заяву про допомогу нашій країні, яка зазнала масштабного вторгнення з боку Російської Федерації.

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Перший пакет допомоги від Австралії не став останнім. Ця країна, яка має тісні зв’язки із нашими ключовими західними партнерами — Сполученими Штатами Америки та Великою Британією — продовжила надавати не тільки фінансову, а і військову допомогу, яка триває і до сьогодні.

Так, у травні австралійський уряд оголосив про нову партію військової техніки — загальним обсягом 100 мільйонів доларів. Однією із ключових складових цієї партії є техніка компанії Sentinel 830R RHIB. Що ж отримає Україна від австралійців та де цю техніку зможуть використати Сили оборони України?

Човни для річок та морів

Компанія Sentinel Boats займається виготовленням та ремонтом різноманітної водної техніки. Зокрема, і такої, яка може бути використана для ведення бойових дій. Тож Сили оборони України отримають від австралійців партію сучасних надувних човнів з жорстким корпусом Sentinel 830R RHIB.

Як пояснили у австралійській компанії, ці човни є одними із найзручніших засобів як для проведення маневрених операцій на річкових просторах (що є актуально для підрозділів Сил оборони України, які тримають плацдарм на лівобережжі Дніпра в районі села Кринки), так і для роботи у відкритому морі.

Йдеться, зокрема, про можливість висадки на борт кораблів чи навіть для проведення десантних операцій на морському узбережжі. Тут можна припустити, що у перспективі ця австралійська техніка буде використана під час звільнення Кримського півострову — якщо цей процес включатиме не тільки сухопутну операцію, а і морський десант.

Візит українського посла Мирошниченка

Для того, аби перевірити якість австралійських човнів 830R RHIB, до компанії Sentinel Boats з візитом прибув посол України у цій країні Василь Мирошниченко. Мирошниченко відвідав промислові потужності компанії, де відбувається виготовлення човнів для потреб Збройних сил України. Завод компанії Sentinel Boats розташований у місті Гобарт на острові Тасманія.

Мирошниченко зробив кілька заяв щодо важливості австралійських човнів для ЗСУ. Посол, зокрема, пояснив, навіщо ця техніка потрібна Силами оборони Україні. "Ці човни будуть використовуватися підрозділами спеціальних операцій для виконання різних амфібійних місій та завдань", — наголосив українських дипломат.

Василь Мирошниченко, ознайомившись зі зразками продукції компанії Sentinel Boats, відзначив: "Ці човни швидкі, довговічні і будуть дуже зручними та корисними для всього, що нам потрібно".

30 років успішної роботи

У свою чергу генеральний директор компанії Sentinel Boats Джордж МакГуайр підкреслив, що їхня продукція, імовірно, використовуватиметься не тільки у річкових операціях, а і на відкритому морі. 830R RHIB, за словами МакГуайра, є мобільними, швидко розгортаються, що забезпечує високу оперативну готовність, а також потребують мінімального обслуговування.

Продукція австралійських виробників розрахована не тільки на нинішню війну, а і на використання українськими військами у подальшому — настільки надійними є ці човни. За словами Джорджа МакГуайра, підтвердженням цього є той факт, що найперший човен, виготовлений компанією Sentinel Boats, досі працює у комерційній сфері — і має робочий стан після майже 30 років щоденного використання.

Перевагами човнів 830R RHIB є міцність та ударостійкість, а також висока стабільність на воді та хороші вібраційні властивості. У компанії заявили, що усе це вкупі означатиме високий рівень безпеки і водночас низький рівень втоми екіпажу.

Солідарність з народом України

Крім того, попри те, що корпус човна складається із алюмінієвих деталей, він має серйозну стійкість до контакту з водою, що також підтверджено роботою продукції компанії у комерційній сфері. Ця перевага також має забезпечити успішне довголітнє використання українськими військами.

"Для нас велика честь отримати визнання нашої майстерності та надійності на міжнародному рівні, а також мати можливість продемонструвати солідарність із українським народом", — наголосив на зустрічі із послом Мирошниченком гендиректор компанії Sentinel Boats.

Станом на зараз уся партія виготовляється на заводі компанії у Гобарті, тож Збройні сили України отримають найновіші зразки човнів. Точна дата передачі цієї морської техніки українській армії невідома, але австралійці обіцяють, що човни потраплять до України уже в найближчі місяці.