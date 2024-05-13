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У Білому домі анонсували новий пакет допомоги Україні

13 травня 2024 22:05
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
США нададуть новий пакет допомоги Україні у травні
Радник президента США Джейк Салліван. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Радник президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван анонсував виділення нового пакету допомоги для України. За його словами, це відбудеться найближчими днями.

Про це Салліван заявив під час брифінгу у понеділок, 13 травня.

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За його словами, президент Росії Володимир Путін сповнений рішучості продовжувати повномасштабну агресивну війну в Україні. Тому найближчими днями США виділять Україні новий пакет допомоги.

Водночас Салліван не уточнив, яке озброєння увійде до нього. Однак він запевнив, що США намагаються прискорити швидкість постачання озброєнь, оскільки через затримки "Україна опинилася в глухому куті".

Він додав, що частина з цієї техніки вже перебуває на полі бою, а частина з'явиться на фронті цього тижня.

"Тому я не хочу стверджувати, що все обладнання вартістю в мільярди доларів перебуває на полі бою, але те, що ви побачите, — це постійний потік тиждень за тижнем", — сказав він.

Нагадаємо, уряди Іспанії та Німеччини планують найближчим часом передати Україні ще по одному пакету військової допомоги. До них увійдуть, зокрема, системи протиповітряної оборони та бронетехніка.

А прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен під час пресконференції заявила, що данські винищувачі F-16 найближчим часом з'являться в небі України. За її словами, на озброєння Повітряних сил літаки потраплять протягом місяця. 

США
зброя
військова допомога
військова техніка
війна в Україні

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