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Серия взрывов в российском Брянске: что произошло

30 августа 2023 02:24
обновлено: 02:31
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Серия взрывов в российском Брянске: что произошло
Взрывы в Брянске, что в России. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Ночью, 30 августа, в Брянске в России произошел ряд взрывов. Минобороны РФ уверяет, что по беспилотникам отработало ПВО, однако взрывы в регионе продолжаются.

Об этом сообщают РосСМИ.

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Отмечается, что в Брянске прозвучало уже немало взрывов, однако "хлопки" продолжаются. Между тем Минобороны РФ сообщает о якобы работе ПВО.

Также около часа ночи росСМИ отмечали, что в Москве и ряде регионов РФ в аэропортах ввели режим "Ковер". Речь шла о московском Внуково, Тульской области, части Московской области, Рязани и части Калужской области.

Позже сообщили о взрывах на заводе "Кремной ЭЛ" в Брянске. Однако по данным росСМИ, якобы отработало ПВО. По предварительной информации, есть разрушения, а на месте "прилета" работают соответствующие службы.

Кроме Брянской области взрывы также прогремели в Тульской.

Также сообщают об ликвидации БпЛА в Орловской области.

Напомним, что вечером, 29 августа, около 23:30 прозвучала серия взрывов в аэропорту "Кресты" в Пскове в РФ. В результате якобы атаки БпЛА, там загорелся пожар, больше того, взрывы раздаются до сих пор.

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