Серия взрывов в российском Брянске: что произошло
Ночью, 30 августа, в Брянске в России произошел ряд взрывов. Минобороны РФ уверяет, что по беспилотникам отработало ПВО, однако взрывы в регионе продолжаются.
Об этом сообщают РосСМИ.
Ночные взрывы в Брянске
Отмечается, что в Брянске прозвучало уже немало взрывов, однако "хлопки" продолжаются. Между тем Минобороны РФ сообщает о якобы работе ПВО.
Также около часа ночи росСМИ отмечали, что в Москве и ряде регионов РФ в аэропортах ввели режим "Ковер". Речь шла о московском Внуково, Тульской области, части Московской области, Рязани и части Калужской области.
Позже сообщили о взрывах на заводе "Кремной ЭЛ" в Брянске. Однако по данным росСМИ, якобы отработало ПВО. По предварительной информации, есть разрушения, а на месте "прилета" работают соответствующие службы.
Кроме Брянской области взрывы также прогремели в Тульской.
Также сообщают об ликвидации БпЛА в Орловской области.
Напомним, что вечером, 29 августа, около 23:30 прозвучала серия взрывов в аэропорту "Кресты" в Пскове в РФ. В результате якобы атаки БпЛА, там загорелся пожар, больше того, взрывы раздаются до сих пор.