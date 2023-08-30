Серія вибухів у російському Брянську: що сталося

Вибухи в Брянську, що в Росії. Фото: скриншот

Вночі, 30 серпня, у Брянську, що в Росії, сталася низка вибухів. Міноборони РФ запевняє, що по безпілотниках відпрацювала ППО, однак вибухи в регіоні тривають.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Зазначається, що в Брянську пролунало вже чимало вибухи, однак "бавовна" продовжується. Тим часом Міноборони РФ повідомляє про нібито роботу ППО.

Також близько першої ночі росЗМІ зазначали, що в Москві та низці регіонів РФ в аеропортах ввели режим "Килим". Йшлося про московський Внуково, Тульську область, частину Московської області, Рязань і частину Калузької області.

Пізніше повідомили про вибухи на заводі "Кремній ЕЛ" у Брянську. Однак за даними росЗМІ, нібито відпрацювало ППО. За попередньою інформацією, є руйнування, а на місці "прильоту" працюють відповідні служби.

Крім Брянської області, вибухи також прогриміли в Тульській.

Також повідомляють про збиття БпЛА в Орловській області.

Нагадаємо, що ввечері, 29 серпня, близько 23:30 пролунала серія вибухів в аеропорту "Хрести" в Пскові, що в РФ. Внаслідок нібито атаки БпЛА, там зайнялася пожежа, щобільше, вибухи лунають і досі.