Взрывы в Севастополе сейчас, 9 апреля, - жители города жалуются на громкие взрывы

Севастополь под атакой

Взрывы раздались во вторник, 9 апреля, во временно оккупированном Севастополе в Крыму. Там сообщают о сильнейшей атаке на город.

Об этом пишут местные Telegram-каналы.

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Предварительно в эти минуты ПВО отражает вражескую атаку.

Как сообщили очевидцы, сразу несколько громких виубухов было слышно в Нахимовском районе города и в акватории Севастополя.

Официальной информации пока не было, о "прилетах" или пострадавших очевидцы пока не сообщают.