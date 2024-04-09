Взрывы в Севастополе сейчас, 9 апреля, - жители города жалуются на громкие взрывы

Севастополь под атакой — жители города жалуются на громкие взрывы
9 апреля 2024 01:20
Севастополь под атакой
Взрывы раздались во вторник, 9 апреля, во временно оккупированном Севастополе в Крыму. Там сообщают о сильнейшей атаке на город.
Об этом пишут местные Telegram-каналы.
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Предварительно в эти минуты ПВО отражает вражескую атаку.
Как сообщили очевидцы, сразу несколько громких виубухов было слышно в Нахимовском районе города и в акватории Севастополя.
Официальной информации пока не было, о "прилетах" или пострадавших очевидцы пока не сообщают.
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