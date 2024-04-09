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Севастополь под атакой — жители города жалуются на громкие взрывы

9 апреля 2024 01:20
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Взрывы в Севастополе сейчас, 9 апреля, - жители города жалуются на громкие взрывы
Севастополь под атакой
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Взрывы раздались во вторник, 9 апреля, во временно оккупированном Севастополе в Крыму. Там сообщают о сильнейшей атаке на город.

Об этом пишут местные Telegram-каналы.

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Предварительно в эти минуты ПВО отражает вражескую атаку.

Как сообщили очевидцы, сразу несколько громких виубухов было слышно в Нахимовском районе города и в акватории Севастополя.

Официальной информации пока не было, о "прилетах" или пострадавших очевидцы пока не сообщают.

Крым
взрыв
Севастополь
атака

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