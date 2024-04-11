"Шахеды" добрались до запада — какие области "покраснели"
Воздушная тревога в Украине сейчас 11 апреля распространилась еще на ряд областей, в частности, покраснели Житомирская, Хмельницкая, Черкасская и другие. Таким образом, ударные беспилотники долетели до мероприятия.
Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
Воздушная тревога продолжается сейчас 11 апреля
Украинские военные представили обновленную информацию о перемещении ударных БпЛА в Украине. Согласно сообщению, большинство "шахедов" направляются на мероприятие:
- из Днепропетровской области в направлении Полтавской;
- из Николаевской в северо-западном направлении;
- из восточной части Кировоградской области в западном направлении;
- на границе Черкасской и Киевской областей в западном направлении;
- в восточных и южных частях Винницкой области в западном направлении;
- на границе Винницкой и Житомирской областей в западном направлении;
- в Харьковской области в северо-западном направлении.
Уже большинство областей Украины охватила воздушная тревога. Угроза "шахедов" сохраняется для всех "красных" областей.
Обновлено 02:58. Глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк призвал жителей области находиться в укрытиях.
Обновлено 03:35. По данным защитников, "шахеды" продолжают руз в сторону западных областей.
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