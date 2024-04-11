"Шахеды" добрались до запада — какие области "покраснели"

Ударный беспилотник улетает в вечернем небе. Фото: NTA

Воздушная тревога в Украине сейчас 11 апреля распространилась еще на ряд областей, в частности, покраснели Житомирская, Хмельницкая, Черкасская и другие. Таким образом, ударные беспилотники долетели до мероприятия.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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Воздушная тревога продолжается сейчас 11 апреля

Украинские военные представили обновленную информацию о перемещении ударных БпЛА в Украине. Согласно сообщению, большинство "шахедов" направляются на мероприятие:

из Днепропетровской области в направлении Полтавской;

из Николаевской в северо-западном направлении;

из восточной части Кировоградской области в западном направлении;

на границе Черкасской и Киевской областей в западном направлении;

в восточных и южных частях Винницкой области в западном направлении;

на границе Винницкой и Житомирской областей в западном направлении;

в Харьковской области в северо-западном направлении.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Уже большинство областей Украины охватила воздушная тревога. Угроза "шахедов" сохраняется для всех "красных" областей.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 02:58. Глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк призвал жителей области находиться в укрытиях.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Черновицкой ОВА Руслана Запаранюка

Обновлено 03:35. По данным защитников, "шахеды" продолжают руз в сторону западных областей.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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