Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow "Шахеды" добрались до запада — какие области "покраснели" arrow

"Шахеды" добрались до запада — какие области "покраснели"

11 апреля 2024 02:26
обновлено: 03:37
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
"Шахеды" добрались до запада — какие области "покраснели"
Ударный беспилотник улетает в вечернем небе. Фото: NTA
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас 11 апреля распространилась еще на ряд областей, в частности, покраснели Житомирская, Хмельницкая, Черкасская и другие. Таким образом, ударные беспилотники долетели до мероприятия.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

Читайте также:

Воздушная тревога продолжается сейчас 11 апреля

Украинские военные представили обновленную информацию о перемещении ударных БпЛА в Украине. Согласно сообщению, большинство "шахедов" направляются на мероприятие:

  • из Днепропетровской области в направлении Полтавской;
  • из Николаевской в северо-западном направлении;
  • из восточной части Кировоградской области в западном направлении;
  • на границе Черкасской и Киевской областей в западном направлении;
  • в восточных и южных частях Винницкой области в западном направлении;
  • на границе Винницкой и Житомирской областей в западном направлении;
  • в Харьковской области в северо-западном направлении.
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Уже большинство областей Украины охватила воздушная тревога. Угроза "шахедов" сохраняется для всех "красных" областей.

Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 11 апреля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 02:58. Глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк призвал жителей области находиться в укрытиях.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Черновицкой ОВА Руслана Запаранюка
Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Черновицкой ОВА Руслана Запаранюка

Обновлено 03:35. По данным защитников, "шахеды" продолжают руз в сторону западных областей.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 11 апреля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Новость дополняется...

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

9 апреля 2024

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

9 апреля 2024
Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы

28 марта 2024

17:45 Как доехать на пробитом колесе до СТО, когда нет запаски — три способа

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый